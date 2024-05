«La Nit de la Dona serveix per a visibilitzar models de referència»

La firma gironina de calçat Toni Pons patrocina la concessió del premi Dona Trajectòria Professional en el marc de la celebració de la Nit de la Dona. Jordi Pons és actualment el CEO de la marca nascuda a Osor el 1946 i que és tota una referència en el mercat mundial del calçat. Va acabar l’any passat amb un volum de negoci de 32 milions d’euros, un 11% més que el 2022.

Per què s’ha escollit Stefi Batlle per a la concessió del Premi Dona Trajectòria Professional by Toni Pons?

Entenem que la Stefi encarna perfectament l’esperit d’un premi així. Ara mateix està liderant el Bàsquet Girona, sent l’única dona amb un càrrec directiu a un club de l’ACB. La Stefi forma part del club des de 2016, va ser la cap de màrqueting i comunicació el que li aporta una mirada transversal i una visió estratègica que han estat claus pel desenvolupament del club. El Bàsquet Girona s’ha convertit en un club que va molt més enllà de l’equip professional de bàsquet. És un projecte on es defensen valors com la sostenibilitat o l’acció social que fan que el seu impacte a la ciutat transcendeixi l’espectacle esportiu. Estar liderant el Bàsquet Girona en un sector on normalment costa encara veure dones, és exemplar i una clara referència per a seguir avançant.

De quina manera es pot millorar el protagonisme de la dona dins del món empresarial?

En la meva opinió, comença tot en establir objectius clars d’igualtat de gènere: Fixar metes i objectius específics en matèria de participació de dones en rols directius i altres posicions clau pot ajudar a impulsar el canvi. Aquests objectius han d’estar vinculats a incentius i ser revisats regularment. A partir d’aquí, hi ha molts fronts a treballar com implementar polítiques d’igualtat de gènere (flexibilitat, conciliació, incentius per a la contractació...), promoure una cultura organitzativa inclusiva. Això implica eliminar prejudicis de gènere i fomentar un entorn de treball respectuós i inclusiu. També visibilitzar models de referència com s’està fent tan bé amb esdeveniments com la Nit de la Dona i combatre la discriminació i la bretxa salarial per assegurar la igualtat salarial entre homes i dones per a funcions equivalents.

Vostè que està acostumat a viatjar pel món en quina situació ens trobem respecte a altres països amb la presència de la dona en l’àmbit empresarial?

La situació de la dona en l’àmbit empresarial a Espanya ha experimentat avanços significatius en les últimes dècades, tot i que encara existeixen reptes que hem de superar. En termes de representació, les dones ocupen cada vegada més càrrecs directius i llocs de lideratge en empreses espanyoles. No obstant això, encara hi ha una bretxa de gènere en els nivells més alts de les organitzacions, on els homes segueixen predominant. A nivell global, la situació de la dona en l’àmbit empresarial varia segons el país i la regió. Alguns països han avançat més que d’altres en termes d’igualtat de gènere en el treball. Per exemple, països nòrdics com Islàndia, Noruega i Suècia solen estar a l’avantguarda en termes d’igualtat de gènere en el treball, amb alts nivells de participació de les dones en la força laboral i en rols de lideratge. En contrast, en alguns països en vies de desenvolupament, les dones enfronten majors barreres per accedir a oportunitats laborals i a llocs directius.

Quin protagonisme tenen les dones dins de la seva empresa, quins càrrecs ocupen?

Les dones tenen un protagonisme significatiu en tots els nivells de l’organització. Entre altres, tenim dones ocupant càrrecs rellevants com la direcció en departaments de vendes, compres, comunicació i desenvolupament de productes. Posicions amb lideratge estratègic i operatiu.

A Girona tenim molt talent empresarial. Com es pot potenciar encara més?

A Girona, tenim un gran potencial empresarial. Per impulsar-lo encara més, podríem centrar-nos en diverses àrees clau. En primer lloc, seria important fomentar l’emprenedoria i la innovació mitjançant programes de suport i capacitació per a emprenedors. També podríem seguir potenciant xarxes de col·laboració entre empreses locals per intercanviar coneixements i recursos. A més, l’ús de tecnologies emergents i la digitalització podrien augmentar la competitivitat de les empreses a la regió. Finalment, treballar en la millora de la infraestructura i la connectivitat també és clau per al creixement empresarial a Girona.

Vostès són la prova que des de Girona es pot tenir presència i obrir mercats internacionals. Quin és el camí a seguir?

Gràcies per les seves paraules. Estem molt orgullosos de representar Girona a nivell internacional i veure com un producte artesanal tan nostre com és l’espardenya, és valorat arreu del món. Creiem que el camí a seguir per aconseguir-ho és continuar apostant per la innovació, la qualitat i la projecció internacional. Per una banda, és crucial seguir invertint en la millora contínua dels nostres productes o serveis, garantint la seva competitivitat i adaptant-los a les necessitats dels mercats internacionals. A més, l’expansió internacional requereix una estratègia sòlida i una presència constant en els mercats objectiu. Això pot implicar la participació en fires i esdeveniments internacionals, establir aliances estratègiques amb societats locals i utilitzar les noves tecnologies per connectar amb clients arreu del món. També és important continuar treballant en la construcció d’una marca sòlida i reconeguda internacionalment, que transmeti els valors i la qualitat dels productes que oferim.