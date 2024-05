El talent femení llueix a la Nit de la Dona

Posar en valor el talent femení i fomentar l’empoderament de les dones. Aquest va ser el teló de fons de la Nit de la Dona de Girona, una cita organitzada per Diari de Girona i Prensa Ibérica que ahir va estrenar la seva primera edició davant de més de 250 assistents. L’hotel Carlemany va acollir el debut de la gala, que també va posar en valor els èxits i el lideratge inspirador de dones que han desafiat les expectatives i han obert la porta a les noves generacions per a canviar les regles del joc.

L’esdeveniment va comptar amb el patrocini de Toni Pons i Grup Pous, i la col·laboració de Prat Sàbat, Inet, Àltima, l’Associació Gironina d’Empresàries (AGE), Proasis i Clínica Milena.

El director de Diari de Girona, Josep Callol, va obrir l’acte, on va destacar el compromís de Diari de Girona i Prensa Ibérica amb jornades que reconeguin i impulsin el talent femení. «La visibilitat de les dones està canviant però encara queda molt camí per recórrer i nosaltres volem ser aquí, aportant tot el que faci falta», va destacar. També va celebrar la bona acollida de l’acte i l’interès que ha generat el nou format: «Hem hagut d’ampliar dues vegades l’aforament».

Més dones emprenedores

La jornada va arrencar amb tres ponències a càrrec de tres dones que al llarg de la seva trajectòria professional han sabut inspirar. La primera en pujar al faristol va ser Diana Ballart, CEO i cofundadora de l’empresa gironina The Smart Lollipop, artífex del caramel intel·ligent que diagnostica malalties a través d’una mostra de saliva. En la seva intervenció, Ballart va fer una crida a revertir la xifra de dones emprenedores (només el 20% de les start-ups estan fundades per dones) i a «enamorar-se» dels problemes als que, a través d’una idea, trobar solucions.

Lideratge conscient

La psicòloga i coach especialitzada en emocions i relacions conscients, Joana Frigolé, va protagonitzar la segona ponència de la Nit de la Dona. En la seva intervenció, va posar èmfasi en el lideratge conscient i va destacar que «hem d’analitzar si ens serveixen els patrons que reproduïm, que són la base del nostre autolideratge i de la nostra influència».

De camuflar-se a alçar la veu

Finalment, la gerent i cofundadora de l’empresa gironina Wikiloc, Montserrat Jordi, va repassar en la darrera ponència de la nit la seva trajectòria professional, on ha passat de voler «camuflar-se» per sentir-se «qüestionada» pel fet de ser dona a creure’s i a «voler opinar en veu alta».

No deixar d’aprendre mai

Un dels moments més esperats de la nit va arribar amb el lliurament de guardons a tres dones que han deixat empremta des dels respectius àmbits, des d’on han projectat al món el seu talent. El Premi Dona Referent, que va reconèixer la trajectòria excepcional d’una gironina, posant en relleu els seus èxits, compromís i influència, va ser per la periodista i directora de l’agència de comunicació Comunica, Carme Coll. La guardonada, que va rebre el premi a mans de la Directora Comercial de Diari de Girona, Anna López, va destacar que «tinc molt clar que l’aprenentatge no s’acaba mai» i va confessar la clau del seu èxit: «Sempre faig el que m’agradaria que em fessin a mi, donant resposta a cada pregunta». Amb tot, va denunciar «l’intrusisme» que pateix el sector, des d’on «persones que no són periodistes malmeten el nostre ofici».

Diferent, però no difícil

El Premi Dona Trajectòria Professional by Toni Pons, que va posar en valor la capacitat de canviar percepcions i d’obrir camins per a les noves generacions, va ser per la CEO del Bàsquet Girona, Stefi Batlle, que va rebre el coneixement a mans del CEO de Toni Pons, Jordi Pons. Batlle, l’única dona en ostentar aquest càrrec a l’ACB, va assegurar que «he pogut fer-me un lloc gràcies a les ganes d’aprendre, l’esforç, la dedicació, la paciència i el suport que he tingut» i va assenyalar que «tinc la gran sort que per mi no ha estat difícil fer-me valer dins d’un món tan masculinitzat, però sí que ha estat diferent». Amb tot, va remarcar que «si no ens atrevim a aportar perquè som diferents, com a societat no avançarem».

Ser dona i jove

El tercer guardó de la nit, el Premi Dona Talent by Grup Pous –que va posar de manifest la igualtat d’oportunitats i el compromís amb l’empoderament femení- va ser per la dissenyadora de moda nupcial Mireia Vidal, que va rebre el reconeixement a mans del director del Grup Pous, Miquel Pous. Vidal va assenyalar que «emprendre és molt complicat, i encara més si ets dona i jove» i va assegurar que «vull créixer a la meva ciutat, a Girona, on mai m’hauria imaginat que hi podria rebre clientes vingudes expressament des dels Estats Units o des de Mèxic».

