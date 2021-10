Els 108 milions d'euros que, segons el projecte de pressupostos presentat aquesta setmana, l'Estat té previst invertir a les comarques gironines durant el 2022 no només suposen una caiguda del 37% respecte aquest 2021, sinó que també situen la província com la cinquena per la cua en invresió per habitant. El govern de PSOE i Podem invertirà 137,7 euros per cada gironí, quan la mitjana nacional és de 274,7 euros per habitant en inversions regionalitzades. A Girona, doncs, se’n rebran només la meitat. Tan sols Alacant (97,7 euros per habitant), Navarra (116,6 euros), Las Palmas (136,8 euros) i Granada (133,1 euros) presenten una inversió per habitant més baixa que les comarques gironines. En canvi, la província de Sòria, que rebrà 1.647 euros per persona, serà la que comptarà amb una inversió per habitant més elevada, seguida de Lugo, amb 935,2 euros d’inversió per habitant, i Palència, on es corresponen 863. Melilla, Càceres i Osca també es troben al capdavant de les inversions per habitant.

Segons les últimes dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), corresponents a 1 de gener de 2021, a la província de Girona hi resideixen oficialment 773.821 persones. Tenint en compte que la inversió prevista per l’Estat és de 108 milions d’euros, la demarcació comptarà amb una inversió de 137,7 euros per cada habitant, el que la situa entre les «top 5» que menys diners rebran, a nivell proporcional, del govern espanyol. Aquesta posició tan baixa va acompanya d’un descens total del 37% de les inversions a Girona, ja que per aquest 2021 es van pressupostar 172 milions d’euros i per al 2022 només n’hi ha 108 de previstos. Enguany, Alacant serà la província que rebrà una inversió més baixa, tot prenent el relleu a Àvila, que és qui menys diners per persona ha rebut aquest any.

A la cua de Catalunya

Malgrat aquest descens, fonts del govern espanyol recorden que hi ha partides genèriques, per exemple per a Renfe o Adif, de les quals es beneficiaran totes les províncies catalanes, malgrat que no s’especifiqui a nivell territorial. Tanmateix, Girona també perd la comparativa amb la resta de províncies catalanes i se situa per sota la mitjana de la inversió autonòmica. Així, la demarcació catalana que rebrà una major inversió per habitant és Tarragona, amb 342 euros per persona. A continuació es troba Barcelona, amb 309, i després Lleida, amb 173. En tots casos, doncs, la dotació és major que a Girona.

En inversions total, Andalusia i Catalunya són les que s’han emportat un major volum d’inversions. En el cas català, es rebran 2.230 milions d’euros, el que suposa un 17,2% del total. Aquesta xifra es troba per sota el 19% que estableix l’Estatut, tot i que el govern estatal hi suma més de 200 milions d’euros d’una sentència del Tribunal Suprem per arribar a complir amb aquesta xifra.