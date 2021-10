Les germanes Valentina i Júlia Planas van ser reconegudes ahir amb el premi Banyolí de l’Any 2021 en una gala celebrada a l’auditori de Banyoles i que enguany, gràcies a la suspensió d’aforaments en espais tancats, hi van poder assistir més d’un centenar de persones. El premi, proposat per iniciativa popular, reconeix la seva contribució a la difusió i promoció del català, la seva projecció en el món de la cultura i per haver sabut trobar una fórmula que arriba a tots els públics. Valentina Planas, graduada en llengua catalana, i la Júlia Planas, diplomada en disseny gràfic, van crear l’any 2016 La Incorrecta per promoure l’ús correcte del català amb una fórmula que combina llengua, humor i actualitat. Amb les primeres bosses de mà que van crear amb el lema Cada vegada que dius “tinc que” moren 15 filòlegs, La Incorrecta va fer viral i ara ja té més de 66.000 seguidors a Instagram i continuen venent camisetes, bosses i mascaretes arreu amb lemes activistes de defensa de la llengua com Jo també enyoro els accents diacrítics o No em “donis” petons, fes-me’n. Aquest any La Incorrecta ha publicat el seu primer llibre Parla bé, collons!, una guia incorrecta per aprendre a parlar, escriure i estimar en català i que va ser el més venut en literatura infantil i juvenil en català en el darrer Sant Jordi.

La tretzena edició del Banyolí de l’Any també va guardonar a Toni Jaén amb el premi de Trajectòria Personal pel seu compromís amb l’esport i la cultura de Banyoles. Jaén ha estat sempre vinculat amb les entitats banyolines com ara el Centre Excursionista de Banyoles, el Patronat Banyolí de l’Esport o el Club Tennis Banyoles. A partir dels anys 80 va entrar a la direcció de l’Esbart Dansaire de Fontcoberta realitzant actuacions arreu de Catalunya, l’Estat i a diferents països d’Europa i Amèrica.

El premi a la Millor Iniciativa Social va reconèixer a la banyolina Alba Serra per la seva aplicació tecnològica GEA de suport a dones víctimes de violència de gènere que es pot descarregar gratuïtament des de qualsevol plataforma per a telèfons mòbils. Aquesta eina és d’ús personal, discret, educador i que respecta els diferents i complexos moments que viu una dona víctima de la violència de gènere.

El premi a la Millor Iniciativa Empresarial va ser per l’empresa Juncà Gelatines per l’aportació empresarial més innovadora a Banyoles al llarg del darrer any i que, malgrat haver sofert dificultats, ha sabut superar-les i reeixir amb èxit per tornar a ser un dels referents europeus en els productes que fabriquen. Juncà Gelatines, amb 74 anys de trajectòria, va superar una greu crisi econòmica l’any 2010 i que va poder superar fabricant nous productes, realitzant noves inversions i diversificant els clients arreu del món. També va rebre una menció especial l’empresa Teisa, amb motiu del seu centenari.

L’acte va comptar amb la presència del vicepresident i conseller de Polítiques Digitals de la Generalitat Jordi Puigneró que, conjuntament amb l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, va lliurar el premi Banyolí de l’Any.