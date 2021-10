Seixanta- nou municipis de les comarques gironines tindran comunitats locals d’energia a curt termini. Es tracta d’un projecte impulsat per la Diputació de Girona, pioner en l’àmbit estatal, que ofereix suport tècnic i econòmic als ajuntaments que vulguin promoure aquestes comunitats. Concretament, s’instal·len plaques solars fotovoltaiques en equipaments municipals, que proporcionen energia elèctrica als edificis públics, a habitatges en situació de pobresa energètica i als veïns que vulguin formar part de la comunitat.

El projecte es va engegar l’any 2020 amb l’objectiu de fomentar la transició energètica en l’àmbit local a través de la ciutadania. A hores d’ara, Amer, la Cellera de Ter, Cornellà del Terri i Rupià són els primers municipis on s’ha executat la primera fase del projecte. Aquesta primera fase consisteix en instal·lar, en teulades d’equipaments municipals, plaques solars fotovoltaiques, que permeten abastir d’energia elèctrica els edificis municipals, els punts de recàrrega de vehicles elèctrics i els habitatges en situació de pobresa energètica i les llars que vulguin adherir-se al projecte i que es trobin en un radi d’acció de 500 metres. Per tal de poder tirar endavant el projecte, la Diputació va atorgar a cada municipi una subvenció de 40.000 euros.

A hores d’ara, a aquestes quatre instal·lacions s’hi han connectat vuitanta habitatges, onze dels quals en situació de pobresa energètica. En total, se n’han beneficiat uns 200 veïns. Les instal·lacions produeixen 214.031 kWh/any d’energia elèctrica renovable, que suposen un estalvi de 102.948 tones de CO2.

La voluntat de la corporació, però, és que a partir d’ara més municipis s’afegeixin al projecte. Per això, la darrera sessió de la Junta de Govern va aprovar una resolució per a una convocatòria extraordinària de 360.000 euros per impulsar comunitats locals d’energia, gràcies a una aportació addicional extreta del pressupost del 2021. Segons indiquen des de la corporació, aquest finançament permetrà desenvolupar una segona fase del projecte a la Cellera i Rupià i començar les accions a vuit municipis més: Navata, Viladamat, Vilafant, Vilanant, la Pera, la Vall d’en Bas, les Planes d’Hostoles i Sant Julià de Llor i Bonmatí.

També hi ha sis municipis gironins que ja tenen una memòria tècnica redactada per tal d’impulsar properament les seves pròpies comunitats locals d’energia, però que encara no han executat el projecte. Es tracta d’Agullana, Mieres, Breda, Vidreres i Vilademuls. Paral·lelament, n’hi ha quaranta-sis més que estan en fase de redacció de la memòria.

El consumidor, al centre

Segons la Diputació, les comunitats locals d’energia suposen un model que, a més, de substituir les energies fòssils per renovables, situa el consumidor «al centre» del sistema i els municipis com a actors principals a l’hora de promoure la transició energètica. Així, els ajuntaments s’encarreguen de convocar un concurs per a la cessió temporal de quotes de participació de la instal·lació fotovoltaica solar municipal. També decideixen la ponència que poden cedir a la ciutadania i calculen la quota que haurà de pagar cada veí.