La Biblioteca Municipal Josep Picola, l’Institut Escola Mestre Andreu i la Llar d’Infants El Molí Petit de Sant Joan de les Abadesses han anat recuperant la col·laboració que s’havia deixat de fer a conseqüència de la pandèmia. Abans de l’arribada de la Covid-19, les dues entitats públiques havien estret els lligams a través de diverses activitats i projectes relacionats amb la lectura.

D’una banda, la Biblioteca Josep Picola elabora una guia trimestral amb recomanacions de contes i llibres adients per a cada etapa de l’alumnat. D’altra banda, s’han reprès les visites escolars des de P2 de la Llar d’Infants fins a 2n de Primària, a porta tancada. En total, hi ha onze visites cada mes d’infants a la biblioteca municipal. Per últim, la biblioteca ha adquirit més de 30 títols de llibres escollits per l’equip docent per tal que l’alumnat el pugui agafar en préstec, ja sigui per reforçar els coneixements, com per gaudir de la lectura d’obres de fantasia. També s’està estudiant la represa del servei de maleta viatgera, que conté llibres que les famílies de la llar d’infants poden emportar-se a casa per gaudir-ne junts.

A més d’aquestes activitats, la biblioteca ha participat en els darrers dos estius de la campanya “Guanyem, un estiu lector” en col·laboració amb el Programa Lecxit, que busca dotar les famílies de l’Institut-Escola Mestre Andreu de recursos per a promoure l’hàbit i el gust per la lectura dels seus fills i filles durant les vacances d’estiu.