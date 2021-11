El confinament i la pandèmia s’han deixat notar a les arques del Bisbat de Girona, que durant el 2020 va ingressar tres milions d’euros menys que l’any 2019. En total, els ingressos de l’any passat van ascendir a 9,2 milions d’euros, mentre que l’any anterior havien s’havia arribat a 12. Aquesta caiguda es deu, sobretot, al descens de les aportacions voluntàries dels fidels: tenint en compte que les esglésies van estar mesos tancades i van patir importants restriccions d’aforament, les col·lectes dominicals i extraordinàries es van veure afectades, tot passant dels 4 milions d’euros recaptats el 2019 als 3,3 del 2020. Amb els temples tancats i les activitats suspeses, també es van reduir considerablement els ingressos de patrimoni i altres activitats relacionades, tot passant de 3,2 a 2 milions d’euros. En canvi, els ingressos obtinguts a través de la declaració de la renda es van mantenir estables, al voltant de 2,3 milions d’euros.

En motiu de la Diada de Germanor, que enguany té com a lema Som allò que ens ajudes a ser, el Bisbat de Girona ha fet públics els seus comptes d’ingressos i despeses. D’aquestes dades es desprèn que més de la meitat dels ingressos de la Diòcesi (concretament, un 53,15%) provenen de les aportacions dels fidels, ja sigui a través de col·lectes (36,08%) o de la creueta a la declaració de la renda (25,28%). És per això que, quan els ingressos dels fidels decauen, les arques del Bisbat se’n ressenten. I això és el que va succeir l’any passat, coincidint amb l’etapa més dura de la pandèmia. A més d’haver-se reduït les aportacions dels fidels i els ingressos per patrimoni, també van disminuir extraordinàriament els ingressos extraordinaris, tot passant d’1,4 milions a només 493.000 euros en un any.

Davant d’aquesta realitat, el bisbe de Girona, Francesc Pardo, farà una crida a través del Full Parroquial d’aquest cap de setmana: «És veritat que l’aportació econòmica de la creueta a la declaració de la renda és molt necessària, però de cap manera és suficient», indica. És per això que, segons assenyala, el Bisbat necessita «la col·laboració de tots per disposar d’una economia prou sòlida que ens permeti viure les celebracions en temples dignes i acollidors, per assumir la retribució dels preveres i altres treballadors al servei de tots, per oferir propostes de formació, per acollir els qui més ho necessiten i per estar al costat dels qui més sofreixen».

La reducció d’ingressos ha fet que s’hagin d’ajustar també les despeses. La principal partida, que és la d’accions pastorals i assistencials -que s’emporta un 32,11% del pressupost-, passarà de 3,6 a 2,9 milions d’euros. També s’ha reduït considerablement la partida de conservació d’edificis, que ha passat de tenir 2,6 milions d’euros a comptar amb 1,9.