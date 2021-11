Els delictes d’odi i discriminació preocupen cada vegada més la policia. Una mostra d’això és el que va anunciar el comissari dels Mossos i cap de la Regió Policial de Girona, Josep Milán durant les Esquadres: la intensificació de la lluita contra aquests delictes i també, va instar a la societat a actuar davant d’aquestes situacions de discriminació.

I és que darrerament han pujat aquest tipus de delictes i per això, els Mossos han creat un visor de dades on es pot veure l’evolució que han patit els últims deu anys. Entre els anys 2010 i 2020 es pot veure com hi ha un clar increment d’aquests fets i això vol dir, que cada cop més els col·lectius afectats denuncien. Malauradament, com va recordar els cap dels Mossos, aquests delictes darrerament han anat acompanyats de més violència.

344 casos en 10 anys

Una mostra de l’evolució són les dades de la província que mostren que en deu anys s’han arribat a tractar 344 casos. El què crida més l’atenció és que de tenir-ne de mitjana entre 15 i 20 casos per any entre el 2010 i el 2016, es passa als 64 dels 2019 i els 59 del 2018. Unes dades que mostren que aquesta figura delictiva s’ha multiplicat estrepitosament a la província. Cal recordar que l’any 2019, quan es va registrar el rècord va estar marcat sobretot per un nombre més elevat de casos per temes d’orientació política, ja que es va conèixer la sentència del Procés.

Les dades de l’any passat en canvi s’han d’analitzar des de la perspectiva que hi havia pandèmia i la xifra és més baixa, amb un total de 46 fets coneguts per la policia. El 2020 va ser un període amb confinaments i amb menys mobilitat de la gent i per tant, amb menys ocasions de crear situacions d’odi i discriminació per part dels individus que tenen aquestes tendències delinqüèncials.

Si bé el visor delinqüencial dels Mossos no compta amb dades d’enguany, s’ha de dir que superaran ben segur les de l’any passat. Ja que entre gener i setembre s’han produït 44 casos. Dades que els Mossos d’Esquadra van facilitar aquest mes passat arran del Dia de les Esquadres. Segons la policia, els casos de LGTBI fòbia i de racisme han anat a l’alça mentre que els d’orientació política han viscut una davallada respecte a l’any anterior.

El cas de la Devesa

Un dels casos més destacats d’aquest any es va produir en el marc d’un «botellon» celebrat el setembre a la plaça de les Botxes, al parc de la Devesa. La víctima, un noi de 20 anys que es trobava al «botellon», va rebre diversos cops de puny i puntades de peu després de ser preguntat sobre la seva condició sexual. La víctima va aconseguir fugir i va trobar una patrulla de Mossos. La denúncia de la víctima i la informació facilitada pels testimonis va ser fonamental per a la investigació, que va culminar amb la detenció del presumpte agressor: un jove de 23 anys i veí de Salt. El qual va quedar en llibertat després de passar a disposició del jutge.

Aquest va ser un cas de LGTBI fòbia, ja que la víctima va ser agredida per la seva orientació o identitat sexual.

Aquest tipus de delictes són els que ocupen més la feina policial i de fet, segons últimes dades públiques dels Mossos a Catalunya se n’han detectat fins a 142 durant el 2020. El segon tipus de delictes amb més casuística és el de la discriminació per raça, origen ètnic (131 casos) i el tercer, és el de l’orientació política (89). En total a Catalunya durant l’any passat es van denunciar 392 fets relacionats amb els delictes d’odi i discriminació. La major part es van produir a la província de Barcelona (261).

Del total de 392 casos coneguts a Catalunya, s’ha de dir que la majoria han tingut lloc de forma presencial (88,27%) -sobretot a la via pública- però també n’hi ha hagut que s’han realitzat a través d’Internet o les xarxes socials (11,7%). Del total de víctimes (556), els més afectats són els homes (361). Per altra banda, la infracció més detectada són les amenaces i el delicte contra l’exercici de drets fonamentals i llibertats públiques.