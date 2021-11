Aquest divendres s’ha posat en servei un nou tram de la via verda del Ter. Es tracta del tram entre el Pont Perella, a Sant Joan de les Abadesses, i Sant Pau de Segúries, de 2,6 quilòmetres de longitud. El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori ha invertit 1,9 milions d'euros (MEUR) en aquest tram de via ciclista que enllaça amb la Ruta del Ferro i del Carbó. El recorregut ressegueix el marge esquerre del riu Ter, des del rec de Can Barrera fins a trobar-se amb la carretera C-38, la qual també ressegueix fins a arribar al municipi de Sant Pau de Segúries. En total, s'han construït quatre passeres d’entre 24 i 75 metres de longitud per salvar el riu Ter i dos recs.

El secretari general del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, Ricard Font, ha inaugurat el nou tram juntament amb l’alcaldessa de Sant Pau de Segúries, Dolors Cambras, i l’alcalde de Sant Joan de les Abadesses, Ramon Roqué. Font ha afirmat que projectes com aquest són una mostra de l'aposta "ferma" de la conselleria per promoure una "mobilitat descarbonitzada en bicicleta, especialment entre nuclis urbans propers per canalitzar mobilitat quotidiana, així com en entorns amb un elevat valor paisatgístic i natural amb la promoció de rutes també amb una component cicloturística".

La via ciclista del Ter tindrà un total de 26 quilòmetres i discorre per un entorn d’alt valor paisatgístic i ambiental, amb nuclis urbans singulars. A banda, del tram que s’ha inaugurat, també estan finalitzats els trams entre Sant Joan de les Abadesses i el camí del Pont de Reixac (2,3 quilòmetres) i el tram que uneix els municipis de Camprodon i Llanars. Aquest últim es va prioritzar abans per motius de seguretat viària atesa l’elevada afluència de vianants i ciclistes.

El secretari general del Departament ha explicat que actualment ja estan en fase de redacció els trams entre Sant Pau de Segúries i Camprodon, així com el que hi ha entre Llanars i Vilallonga de Ter. "L’objectiu és que al 2024 tots aquests trams ja estiguin en servei per posteriorment completar la ruta fins arribar a Setcases", ha dit Font.

Estratègia Catalana de la Bicicleta

El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori està desenvolupant l’Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025 amb l’objectiu de promoure una mobilitat activa i descarbonitzada. El principal repte és aconseguir que la bicicleta sigui protagonista d’una mobilitat quotidiana més amable duplicant la quota modal de la bicicleta per arribar a un 8% dels desplaçaments urbans i interconnectant àrees urbanes situades a l’entorn dels 10 quilòmetres.

Així mateix, també es vol potenciar una xarxa cicloturística amb 1.500 quilòmetres de rutes de llarg recorregut que permeti continuar desenvolupant i potenciant aquest actiu a imatge del que passa arreu d’Europa amb un turisme que genera 2.300 milions de viatges i un impacte econòmic directe de 44.000 milions d’euros.

A Catalunya en els darrers dos anys s’han posat en servei 14 nous quilòmetres de vies ciclistes per valor de 5 MEUR i 28 més, per valor de 12 MEUR, estan en obres. També s’han senyalitzat 200 quilòmetres de noves rutes cicloturístiques i hi ha 400 quilòmetres més que es troben en projecte avançat.