La ministra de Transports, Raquel Sánchez, va anunciar ahir des de Barcelona l’impuls d’un pla «d’actuació immediata» per millorar el servei de Rodalies a Catalunya que inclou, entre altres, la remodelació integral de la catenària en el tram entre Maçanet de la Selva i Caldes de Malavella, per «augmentar la fiabilitat d’un tram molt congestionat». També es faran els treballs previs per a la duplicació de la línia R3 -que uneix Barcelona amb el Ripollès i la Cerdanya- entre Parets del Vallès i la Garriga. Segons va garantir Sánchez, aquest pla es desenvoluparà des d’aquest mateix mes de novembre fins l’estiu de 2022.

Sánchez, que va participar en la jornada Mobilitat i habitatge: ampliació de drets i generació d’oportunitats econòmiques, organitzada pel Cercle d’Economia, va posar l’accent en el fet que el nou pla servirà per «millorar el servei, la seguretat i l’accessibilitat» a Rodalies de Catalunya.

La ministra va anunciar que aquesta actuació immediata vol «posar la digitalització al servei de les persones, amb millores al servei d’informació al viatge, facilitant la intermodalitat amb accessos directes des de l’app de Rodalies a les webs que gestionen pàrquings de bicicletes i Parks&ride».

Millora en els torns d’accés

D’aquesta manera, es milloraran els sistemes d’informació al viatger i s’instal·laran lectors de codis en els torns d’accés en 66 estacions. Abans que s’acabi l’any, també s’adjudicarà la renovació integral i adjudicació d’ascensors i escales mecàniques a set estacions catalanes, tot i que cap de gironina. Es tracta de Rubí, Sant Cugat, Les Franqueses, Granollers Nord, Montgat, Montgat Nord, i Pineda de Mar.

Aquesta aposta per la digitalització, tanmateix, anirà acompanyada per «l’esforç inversor» que, segons la ministra, està fent Adif per garantir «la fiabilitat, la seguretat i la qualitat de la infraestructura».

És dins d’aquest paquet d’actuacions que s’ha anunciat la remodelació integral d’un tram de la línia gironina: es tracta de la catenària entre Maçanet i Caldes, ja que es tracta d’un tram amb un elevat nivell de congestió ferroviària. També es faran els treballs previs per a la duplicació del tram Parets del Vallès-la Garriga de la línia R3, amb l’objectiu d’escurçar el temps de viatge entre Barcelona, Osona, el Ripollès i la Cerdanya.

Sistema de seguretat europeu

D’altra banda, també s’implantarà el istema de control de tràfic europeu ERTMS, que, segons expliquen des del ministeri, permet augmentar la seguretat en la circulació i millorar-ne l’operativitat. Finalment, es posarà es posarà en servei la renovada estació de Sant Andreu Comtal, a Barcelona, que actualment es troba en obres.

El Cercle d’Economia insisteix en l’ampliació de l’aeroport del Prat

El president del Cercle d’Economia, Javier Faus, va aprofitar la presència de la ministra per fer un «prec» amb relació a l’ampliació del Prat cap a «tots dos governs», a qui va demanar «que no tirin la tovallola» i que «tornin a la taula de diàleg quan el moment sigui propici», però abans de la negociació del nou DORA. «No podem esperar cinc anys. La societat civil no ho entendria», va insistir Faus. «Dir-nos al país i a la societat que ens esperem cinc o sis anys no és acceptable, ministra», va afegir. Raquel Sánchez va respondre que el govern espanyol està «obert a parlar en qualsevol moment» d’un «projecte vàlid» que «no abandona». Segons Sánchez, encara que l’ampliació no es pugui incloure en el DORA actual, «es pot avançar molt, amb estudis, amb projectes».