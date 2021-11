La Policia Local de Banyoles ha detingut un home de 28 anys per haver entrat a robar en quinze cotxes de la capital del Pla de l’Estany, en només sis dies. En concret, el primer robatori es va produir la matinada de dissabte, mentre que l’últim va tenir lloc la matinada de dijous, just el dia que se’l va poder detenir. Els agents el van veure pel carrer amb talls a les mans i carregat amb articles que el sospitós pretenia amagar amb la roba i que els agents van sospitar que podrien ser robats. De fet, un dels afectats els va reconèixer de seguida. El detingut trencava un dels vidres del vehicle per accedir a dins i emportar-se tot allò que podia. La Policia creu que els talls a la mà estan relacionats amb el darrer dels robatoris. L’home, amb antecedents per fets similars, s’espera que en les properes hores passi a disposició del jutge de guàrdia.

Roben un bar a Figueres

A Figueres, una dotació de la Guàrdia Urbana ha localitzat a dos sospitosos a l’encreuament del carrer Pujades amb Santa Llogaia. Amb el suport d’una patrulla dels Mossos d’Esquadra els hem aconseguit interceptar. Portàven 30 dècims de Nadal, un telèfon mòbil, joies, el pot de la propina i diners en efectiu. Tot aquest material ha estat reconegut com a seu pel propietari del local. Per aquests fets s’ha procedit a la detenció de dos homes, residents a Figueres de 37 i 31 anys.

Contenidors cremats

Els Bombers van treballar la nit de dijous a divendres en dos incendis que van cemar cinc contenidors a Empuriabrava. Els dos focs es van produir en dues hores de diferència en un mateix sector de la localitat costanera, el Falconera. L’avís del primer foc el van rebre Bombers cap a tres quarts d’onze de la nit. Es van dirigir al sector Falconera, concretament al carrer Migjorn, on les flames van afectar quatre contenidors. Dues hores més tard, van tornar a activar-se els Bombers, en aquest cas per un contenidor en flames ubicat en un carrer pròxim.