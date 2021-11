El Congrés Mundial de Turisme Esportiu (WSTC 2021) va tancar ahir al migdia la seva primera edició, celebrada al Palau de Congressos Olympic de Lloret de Mar els dies 25 i 26 de novembre. L’esdeveniment va comptar amb la participació d’unes 500 persones, de les quals 61 eren estrangers provinents de 21 països, com Estats Units, Canadà, Argentina, Finlàndia o Suïssa, entre altres.

L’acte de clausura va anar a càrrec de Narcís Ferrer, director de l’Agència Catalana de Turisme; Anna Caula i Paretas, secretària general de l’Esport de la Generalitat de Catalunya; Ion Vilcu, director de membres afiliats de l’Organització Mundial del Turisme; i Jaume Dulsat i Rodríguez, alcalde de Lloret de Mar.

Dulsat es va mostrar satisfet d’haver pogut acollir el congrés al municipi: «Segurament n’hi haurà molts, però sempre podrem dir que el primer va ser aquí». Vilcu, per la seva banda, va destacar l’èxit de participació i Caula, la capacitat que té l’esport i els actes esportius per «mobilitzar milions de persones».

Els eixos principals que van protagonitzar les diverses sessions de les dues jornades del congrés van ser la reactivació del sector després d’un context de pandèmia, el rol de les comunitats locals en aquestes activitats i desplaçaments, la inclusió social, la sostenibilitat i la innovació, entre d’altres.

En termes generals, la majoria de ponents van fer molt èmfasi en la necessitat de canviar el model actual perquè «no hi ha planeta B» i treballar per assolir els objectius de l’Agenda de Desenvolupament Sostenible 2030. En aquesta línia, proposaven fer turisme esportiu de proximitat i relacionar-se amb la població local per conèixer la zona.

A més, en termes de canvi social i igualtat, durant les dues jornades es va potenciar el paper de la dona dins el sector amb paritat de gènere a totes les sessions. La secretària general de l’Esport de la Generalitat va aprofitar l’acte de clausura per reivindicar aquesta presència. «Quan planifiquem l’esport, elles també hi són», va dir, i el públic va aplaudir la intervenció.