Un tren de Rodalies ha descarrilat a primera hora d'aquest matí entre Planoles i Ribes de Freser a conseqüència d'una esllavissada.

Hi viatjaven 12 persones que juntament amb el personal han resultat il·lesos.

Els fets s'han produït quan passaven cinc minuts de les set del matí, quan un tren que havia sortit de Puigcerdà a les 6:21 hores i que anava cap a Barcelona ha patit una sortida d'eixos entre Planoles i Ribes de Freser a causa d'una esllavissada sobre la infraestructura d'Adif.

Segons informa Renfe, és gestionant un bus per evacuar-los del lloc dels fets i traslladar els viatgers cap a la seva destinació.

Els efectius d'emergències treballen en el punt de l'accident ferroviari. Els Bombers, que han derivat 7 dotacions al servei han anat fins al punt de l'accident per ajudar en l'evacuació dels passatgers del comboi sinistrat.

Les tasques de rescat dels passatgers afectats per l'esllavissada consisteixen, segons Renfe, a encaminar-los cap a un pas a nivell situat a uns 300 metres de l'accident per així poder continuar el seu desplaçament per carretera.

Servei alternatiu

Paral·lelament, la companyia ferroviària informa que es fa servei de transport alternatiu per carretera entre Ribes i Puigcerdà per la resta de serveis de la línia R3.

D'altra banda, tècnics d’Adif s’han desplaçat al punt de la incidència per avaluar els danys a la infraestructura i les causes de l'esllavissada que han provocat aquesta incidència

Arran de l'accident, Protecció Civil ha activat el pla Ferrocat. Que s'ha donat per tancat cap a les 10 del matí.