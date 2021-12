Cues quilomètriques al túnel del Cadí per l'operació tornada del pont de la Puríssima.

Les retencions són de tres quilòmetres i es registren a la boca nord del túnel, a Urús.

Aquesta via per anar cap a Barcelona, la C-16, és una de les que es preveu que avui vagi més carregada. Sobretot, per la gran presència d'esquiadors a la Cerdanya i que avui retornaran majoritàriament cap a casa seva.

El Servei Català de Trànsit (SCT) té muntat un dispositiu especial per aquest pont de desembre.

El primer en què el tronc central de l’AP-7 a La Roca i Martorell ja no tenen cabines de peatges. Unes vies ràpides que també es preveu que vagin molt plenes avui a banda, de la resta de vies de muntanya.

Trànsit recomana que es planifiqui la tornada del Pont perquè no es produeixin grans retencions.