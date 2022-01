La Comissió de Salut Pública, integrada pel Ministeri de Sanitat i les autonomies, va aprovar ahir una guia d’actuació de cara a la tornada a l’escola, que tindrà lloc el 10 de gener. Respecte a les quarantenes de l’alumnat, el nou protocol recomana posar en aïllament tota la classe sempre que es registrin cinc casos o més d’infecció activa a l’aula en un període igual o inferior a set dies. Si els alumnes contagiats en són quatre o menys es consideraran casos esporàdics i no es recomanarà la quarantena. Fins ara, dos contagis es considerava un brot.

La comissió va posar èmfasi en la necessitat de garantir la màxima presencialitat en tots els nivells acadèmics, reforçant el compliment de les mesures de prevenció, que ja eren vigents des del curs passat: mascareta (també al pati), ventilació creuada i higiene de mans. La nova guia respon a l’adaptació a la situació pandèmica actual, amb un important grau de vacunació (la infantil va començar a mitjans de desembre i aproximadament el 30% dels nens i les nenes d’entre 5 i 11 anys ja tenen la primera dosi). Els membres de la Comissió, a més, van recordar que l’escola s’ha demostrat al llarg d’aquests dos últims anys com entorns segurs quant a la transmissió del virus.

La ministra d’Educació, Pilar Alegría, va insistir també ahir que les escoles són «segures» de cara al retorn presencial a les aules dilluns 10 de gener. En una entrevista ahir a Telecinco, Alegría va defensar la presencialitat i va remarcar que els canvis de protocol que es puguin produir en les pròximes setmanes han de comptar amb la «coordinació i posada en comú» de totes les autonomies. Pel que fa a les quarantenes als centres escolars, la titular d’Educació va explicar que les quarantenes passen a ser de set dies, en línia amb la regla general.

Alegría també va dir que s’haurà de recuperar la mascareta als patis de les escoles a les comunitats que havien flexibilitzat la mesura.

Pel que fa a les baixes entre el professorat, la ministra va subratllar que les autonomies fa mesos que treballen en aquest escenari.

«És una inconsciència»

El sindicat USTEC va criticar ahir el canvi en el protocol covid per a la tornada a les aules i va exigir que no s’apliqui la reducció de quarantenes. La portaveu nacional d’USTEC, Iolanda Segura, va indicar a l’ACN que la decisió del Ministeri de Sanitat d’eliminar les quarantenes als centres educatius si hi ha menys del 20% de la classe contagiada o menys de cinc positius és una «inconsciència» en ple auge d’òmicron i sense haver arribat al pic d’infeccions de la sisena onada. «És una mesura a tenir present més endavant, i sempre haurà d’anar acompanyada de cribratge», va remarcar.

El sindicat de mestres i professors considera que, si es vol eliminar quarantenes, cal fer més proves PCR per descartar tots els possibles casos de covid-19 a les aules. USTEC valora positivament que el canvi de protocol aspiri a garantir la presencialitat, però insisteix que, per tallar la transmissió del virus a l’entorn escolar, cal incrementar el nombre de tests entre alumnat i personal docent.

Fins ara, en les etapes d’educació infantil i primària, on la vacunació amb pauta completa encara no és majoritària, el confinament de la classe s’havia de fer quan es detectava, com a mínim, un positiu.

De fet, la vacunació entre els menors encara és lluny dels valors que s’ha arribat a la resta de franges d’edat, també pel fet que va ser l’última en obrir-se. Actualment, a la regió sanitària de Girona, dels infants entre 5 i 11 anys només n’hi ha un 21,1% que portin la primera dosi, mentre que només un 2% porten la pauta completa. Els percentatges dels menors de 12 a 15 anys ja són una mica més elevats i es comencen a apropar als de la resta de categories.

Fins ahir, el 64,8% de les persones d’aquesta franja portaven ja la primera dosi contra la covid-19, mentre que un 46,3% duien també posada la segona. En total, un 54,2% dels menors d’aquesta franja tenen ja la pauta completa.

Pel que fa al total del territori català, els valors són una mica més alts. Dels infants d’entre 5 i 11 anys un 27,7% ja tenen la primera vacuna i un 2,5% compten ja amb la pauta completa. Dels menors entre 12 i 15 anys, un 69,9% han rebut la primera dosi de la vacuna i un 49,5% també la segona. Un 58% ja porten la pauta completa contra la covid-19.