Adif i l’Ajuntament de Ripoll han signat un conveni per suprimir l’accés de vianants a dos passos a nivell que hi ha a la ciutat, de manera que només es podran creuar amb vehicle. L’objectiu és guanyar en seguretat i evitar el trànsit de vianants i situacions de risc com ara possibles atropellaments. Els dos punts on s’actuarà serà al passeig de Regull, a la sortida del túnel al centre de la ciutat, i a un dels tres passos a nivell a la zona del Pla d’Ordina.

Els treballs costaran prop de 800.000 euros i ho assumirà en bona part Adif. El que es farà amb aquests treballs serà millorar l’accés dels vianants aprofitant el pas subterrani que ja hi ha, tot basant-se amb el projecte ja redactat.