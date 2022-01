Un incendi es va declarar ahir a primera hora del matí en un paller d’una granja de Vilablareix.

Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís de l’incident quan faltava un minut per les vuit del matí per l’incendi d’un paller que cremava en una granja situada darrere de l’Ermita de Sant Roc del municipi.

Durant les tasques d’extinció, el cos d’emergències va aconseguir que el foc no s’escampés a la resta de la finca, ja que el paller estava situat en una zona aïllada de la casa. El cos d’emergències va utilitzar maquinària agrícola de la finca per remoure la palla i extingir l’incendi. Per això, les tasques es van allargar prop de dues hores per evitar que el foc revifés. Pels voltants de les onze tots els vehicles ja van retirar-se. Hi van treballar fins a cinc dotacions de Bombers. El succés no va provocar ferits.