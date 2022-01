Després d'una edició del Gran Recapte que no va satisfer les previsions dels organitzadors, el Banc dels Aliments de Girona encara uns mesos difícils. I és que amb una recaptació total de 3.636.245 euros (que a hores d'ara encara no s'ha traduit en aliments), l'entitat ha de fer front a una demanda en auge, accentuada, sobretot, pels estralls de la pandèmia.

Ara, el magatzem funciona a mig gas. I és que en un context en què els usuaris no han parat de créixer (a partir d'on el 2020 es va registrar un augment del 47% respecte l'any anterior), les reserves del Banc dels Aliments de Girona, segons admet el president de l'entitat, Frederic Gómez, «estan sota mínims». Si l'any passat l'entitat distribuia setmanalment 55.000 quilos d'aliments a les 86 entitats benèfiques adscrites a la província de Girona, ara només disposa de provisions per a entregar-ne 30.000. Aquesta devallada, segons Gómez, no ha fet que es deixin de subministrar aliments a les 46.594 persones beneficiàries de la demarcació de Girona, tot i que sí que ha comportat, inevitablement, que en puguin entregar menys quantitat.

La supervivència del magatzem passa pel tradicional, i arrelat, Gran Recapte d'Aliments. Però l'edició del 2021 només va aconseguir recollir una suma de 3.636.245 euros, una xifra que representa el 50% del que l'entitat va recaptar l'any anterior assolint una xifra rècord, amb 7,8 milions d'euros. La formula, tal i com ja s'havia tastat l'any 2020, va ser en forma de donacions econòmiques. «Com que la ciutadania va donar diners enlloc de productes, l’import recaptat encara no s’ha traduit en la compra directa d’aliments», subratlla Gómez. Fins al març l'entitat no preveu que el crèdit recaptat es tradueixi en quilos i això, segons el president de la delegació gironina de l’entitat, els ajudarà a sortir «una mica del pas».

A l’espera de la conversió

Les superfícies comercials seran les encarregades de transformar en aliments les donacions recaptades al llarg de la campanya del Gran Recapte, que va estar activa fins l’11 de desembre del 2021. «Recullen els diners a través de les caixes, però els diners no ens els donen a nosaltres directament, sinó que ens els donen en forma d’aliments», assenyala Frederic Gómez. Pel que fa a les donacions que van arribar pels canals online, el president del Banc dels Aliments de Girona assegura que ja han traduït en aliments «una part» de la suma recaptada, però encara no tota. «Això ens ha permès comprar productes bàsics com patates i ous», assenyala Gómez.

Però més enllà del Gran Recapte, la redefinició del FEAD (Fons d'Ajuda Europa per als Més Necessitats) també els ha posat contra les cordes. «Aquest any la Unió Europea ha canviat totalment el programa i de moment encara no hem rebut res». Una situació que tensiona les reserves de l'entitat, ja que abans que el programa es modifiqués rebíen, al llarg del primer trimestre de l'any, entre 200.000 i 300.000 quilos d'aliments, fet que els hi permetia garantir la cadena de subministrament de productes de primera necessitat a les famílies més vulnerables. Aquesta era, de fet, només l'entrega en la fase inicial del programa, i al llarg de l'any rebíen, provinent de la Unió Europea, al voltant de 800.000 quilos d'aliments bàsics entre arròs, llet, oli i llegums. La previsió, segons apunta Frederic Gómez, és que aquests aliments comencin a arribar al maig, tot i que recorda que «la Unió Europea encara no ha definit la quantitat d’aliments que donarà». De totes maneres, el president de la delegació gironina del Banc dels Aliments assenyala que el que rebin procedent dels fons europeus no es podrà distribuir als usuaris (a través de les entitats benèfiques) fins al juny, condició que encara allargarà més el procés.

Ara, al Banc dels Aliments de Girona li toca creuar els dits. «Estem en una situació de subsistència», revela el seu president. «Estem donant menys productes dels que es necessiten» constata Frederic Gómez, i reconeix estar «preocupat fins que no poguem transformar en quilos les donacoins obtingudes al Gran Recapte». Ara, afirma, «anem esgotant les reserves», que està previst que es reomplin al març amb el crèdit del Gran Recapte i al maig s'afegiran els quilos provinents de la Unió Europea.

Un Gran Recapte híbrid

«La gent perfereix donar aliments físics enlloc de diners, i aquest ha estat l’error», admet Frederic Gómez. «L’any passat ho entenia perfectament perquè estaven prohibits els voluntaris a les superfícies comercials, però la incertesa de la situació ha fet que en aquesta edició la gent no hagi respòs tan generosament com en les anteriors», afegeix. Aquest escenari ja s’ha posat sobre la taula de la Federació Espanyola del Banc dels Aliments, a partir d’on han començat a dibuixar un canvi de format, que passaria a incorporar un model híbrid de donacions. «La tendència és combinar els dos sistemes: que la gent pugui donar aliments físics a les superfícies comercials però també deixar la porta oberta a la via online, perquè qui prefereixi efectuar aportacions econòmiques les pugui fer», assenyala Gómez.