L’expansió de la variant òmicron, altament contagiosa, ha fet accelerar el contagi de les darreres setmanes. De fet, s’estan assolint xifres mai vistes en gairebé dos anys de pandèmia. Segons el darrer balanç, en una setmana ja s’han superat els 25.000 positius a la Regió Sanitària de Girona, dada que s’ha gairebé duplicat en catorze dies i tenint en compte que encara no s’havia arribat a aquesta xifra en tots aquests mesos. El dia que se’n van notificar més va ser el 17 de gener amb 5.342 en total, xifra que iguala el màxim assolit en una setmana durant el pic de la cinquena onada.

L’augment accelerat es va començar a produir a partir del pont de la Puríssima, quan van créixer considerablement els casos i es van incrementar més durant les festes de Nadal, com a conseqüència de l’augment de la mobilitat i la interacció social. És per això que no s’havia detectat una xifra tan alta de casos en tan poc temps. El 19 de gener del 2021, deu mesos després de l’inici de la pandèmia, Girona assolia els 50.000 primers casos en plena tercera onada. D’altra banda, no es va arribar als 100.000 fins al 23 d’agost, set mesos després. Cal tenir present que, durant la tardor passada, el creixement de positius va ser molt lent i en poc més de tres mesos i mig se’n van detectar uns 10.000. Per tant, el creixement accentuat va venir a partir del desembre, amb rècords absoluts.

Risc de rebrot disparat

D’altra banda, respecte als indicadors de contagi, cal destacar que el risc de rebrot a la Regió Sanitària de Girona segueix disparat. Darrerament s’ha assolit un nou llindar i s’han superat els 6.000 punts. Com a bona notícia, la positivitat de les proves va baixant, ja que s’ha passat del 29% al 22% en una setmana. A més, el nombre d’ingressats va baixar i ahir n’hi havia vuit menys. En canvi, els pacients a l’UCI van pujar lleugerament i es va passar de 46 a 48. Respecte a les morts, ahir n’hi va haver dues de noves.

Salut afirma que en els propers dies els contagis detectats cada dia continuaran en xifres de màxims i ho atribueix a l’elevat nombre de proves que s’estan fent als centres escolars. Per tant, la majoria de positius es detecta entre infants i adolescents, ja que el pic en la població adulta ja s’ha assolit fa dies. Per altra banda, s’ha confirmat la reducció de pacients a l’UCI, fet que confirma que s’estan desenvolupant malalties més lleus.