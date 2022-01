L'alcalde de Llívia, Elies Nova, ha assenyalat a través d’un comunicat que el document «ja s'està redactant» i que «el pla no només permet tenir control sobre les actuacions dels polítics sinó també la dels funcionaris de l’administració».

El regidor d’Hisenda, Josep Ramon Rotllant, ha detallat que «entre altres, el pla antifrau és un dels requisits que ens demanen per poder-nos acollir a les subvencions que atorga la Unió Europea a través del programa Next Generation, que és una gestió que l'equip de govern de Llívia porta fent feina intensament aquests últims mesos». El regidor ha afegit que «el sistema servirà per tenir un control rigorós sobre les accions rutinàries, des de la comanda d'un producte per la llar d'infants fins a la inversió en un projecte que impulsi l'administració local».