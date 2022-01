Fa dies que Salut assegura que la sisena onada està vivint una desacceleració. De moment, no es nota en les taxes de contagis ni els indicadors, però sí en una dada significativa: la positivitat de les proves. En poques setmanes el nombre de PCR i tests d’antígens comptabilitzats des de Salut s’han disparat. En el cas dels tests ràpids, i tenint en compte que no se sumen els autotests que es fan a casa, s’ha passat dels 30.000 setmanals a superar els 70.000 a la Regió Sanitària.

I com més proves es fan, més probabilitat que el resultat sigui positiu. D’entrada, l’Organització Mundial de la Salut fixa el màxim recomanat per tenir la pandèmia controlada en un 5%. Aquesta dada fa setmanes que s’ha superat i es va arribar al 30% la setmana passada. Aquesta setmana, però, ha baixat fins al 21% tot i que encara és molt elevada. Malgrat tot, el nombre de proves diàries és tan elevat, que els casos encara estan disparats. A més, cal tenir present els resultats que les persones comuniquen a través d’un autotest. Salut insisteix que és «molt complex» tenir un control exhaustiu del contagi, tenint en compte aquestes circumstàncies. A més, hi ha persones que comuniquen el positiu dies més tard d’haver-se contagiat o bé n’hi ha que no ho fan.

Si tenim en compte els tests d’antígens, la positivitat és molt alta, del 47%. També és cert que són proves que solen fer les persones que presenten símptomes i hi ha més probabilitat que tinguin covid-19; aquest tipus de tests no detecten asimptomàtics.

Seguidament, una altra dada destacada és que la mitjana d’edat dels positius cada vegada és més baixa. Aquest fet es deu al creixement del contagi entre infants i adolescents. De fet, en dues setmanes s’ha passat dels 38 als 31 anys. Actualment, la mitjana de tota pandèmia és de 37 anys. La dada també ha anat baixant amb el pas dels mesos. Durant la primera onada, la xifra duplicava l’actual, tenint en compte que majoritàriament es contagiaven persones d’edat més avançada. A mesura que els cribratges es van anar estenent a tota la població, a partir de la tardor del 2020, i també entre centres educatius, la mitjana d’edat ha anat baixant progressivament.

El risc de rebrot segueix a l’alça

Respecte a les dades actualitzades ahir, el risc de rebrot del coronavirus segueix escalant a Girona fins a situar-se en un índex de 6.733, 241 punts més que el dia anterior, alhora que augmenten els contagis, amb 4.871 casos confirmats en l'últim dia, encara que millora la pressió hospitalària, amb un ingrés menys. Malgrat tot, pugen lleugerament els crítics.

Segons les dades actualitzades pel Departament de Salut, la velocitat de propagació del virus ha passat d’1,28 a 1,26 en un dia. Finalment, es va sumar una nova defunció i el total arriba a 2.455.

Salut afirma que en els propers dies els contagis detectats cada dia continuaran en xifres de màxims i ho atribueix a l’elevat nombre de proves que s’estan fent als centres escolars. Per tant, la majoria de positius es detecta entre infants i adolescents, ja que el pic en la població adulta ja s’ha assolit fa dies.

L’expansió de la variant òmicron, altament contagiosa, ha fet accelerar el contagi de les darreres setmanes. De fet, s’estan assolint xifres mai vistes en gairebé dos anys de pandèmia. Segons el darrer balanç, en una setmana ja s’han superat els 27.000 positius a la Regió Sanitària de Girona, dada que s’ha gairebé duplicat en catorze dies i tenint en compte que encara no s’havia arribat a aquesta xifra en tots aquests mesos. L’augment accelerat es va començar a produir a partir del pont de la Puríssima, quan van créixer considerablement els casos i es van incrementar més durant les festes de Nadal. Amb la tornada a les escoles, el contagi s’ha acabat de propagar de forma desproporcionada.