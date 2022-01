Sant Joan de les Abadesses ha instal·lat cinc aparcaments coberts per bicicletes i està a punt d’executar els treballs per marcar el traçat d’un primer itinerari urbà reservat per a bicicletes, patinets i altres vehicles d’ús personal com cadires de rodes. Aquesta és la primera acció que contempla el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) que el municipi va elaborar l’any passat. Ramon Roqué, alcalde de Sant Joan, explica que s’està treballant per «pacificar el centre de la vila, apostant per afavorir el desplaçament dels vianants i reduint la mobilitat de vehicles motors».

El carril bici se senyalitzarà al carrer Ramon d’Urg, connectant la plaça Clavé amb la Coromina del Bac; els carrers Sant Isidre i Malatosca marcaran els límits per ambdós costats. El recorregut tindrà una longitud total de 800 metres i serà de doble direcció, amb dos metres i mig d’amplada. Tot el traçat comptarà amb senyalització horitzontal i vertical i està previst que es posi en funcionament durant les pròximes setmanes. A les cinc estacions per guardar bicicletes i patinets, que encara estan precintades, s’hi col·locaran càmeres de seguretat que vigilaran els vehicles. A més, també se n’instal·laran al llarg del carril «per garantir la seguretat dels usuaris i que se’n fa un bon ús». Enllaç entre vies verdes Aquest carril servirà d’annex urbà amb dues de les vies verdes que conflueixen a Sant Joan; la Ruta del Ferro i del Carbó, que l’uneix amb Ripoll i la inaugurada el passat mes de novembre fins a Sant Pau de Segúries. A més, està previst que al llarg d’aquest 2022 també pugui enllaçar-se amb el primer tram de via verda direcció a la Vall de Bianya, que s’habilitarà en una primera fase fins al pont de Planàs de la carretera de Santigosa. L’objectiu del PMUS és fomentar la utilització de vehicles personals i reduir les emissions de CO₂. En aquesta línia, s’aniran fent accions com aquestes que ja s’estan executant. Roqué assenyala que està previst ampliar la xarxa urbana de carrils bici, però que de moment s’ha començat per aquest tram «perquè uneix molts equipaments» com la Fundació Emma, el Consultori Local, el Camp Municipal d’Esports, el pavelló i l’Institut Escola Mestre Andreu. El Pla de Mobilitat també té previst altres accions com crear aparcaments de zona verda al nucli urbà «per assegurar-ne la rotació» o habilitar més places de pàrquing dissuasiu als afores del municipi «perquè els visitants entrin a peu». L’Ajuntament ja va iniciar a l’octubre l’ampliació de l’aparcament de les Cinc Fonts que disposarà d’espai per uns cent vehicles.