Un informe sobre habitatge de Càritas de Girona estima que hi ha unes 4.000 llars gironines que no tenen ni aigua ni llum (un 15% dels atesos per l'entitat) i que el 75% no disposen de calefacció. L'estudi, pioner en l'àmbit a la diòcesi gironina, conclou també que dels que tenen accés a aquests serveis bàsics, un de cada cinc no hi poden fer front econòmicament.

A més, l'informe detalla que un 60% dels atesos viu en risc de patir dificultats d'habitatge i que més d'un 43% resideixen en habitatges ocupats, rellogats o cedits. L'entitat alerta que la pandèmia ha accentuat les problemàtiques relacionades amb l'ocupació i l'accés a l'habitatge i temem que les dades continuïn empitjorant.