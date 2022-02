En només cinc mesos, des de l’arrencada del curs escolar 2021-2022, el 30,2% dels escolars gironins ja s’han contagiat de covid-19. Segons dades del departament d’Educació, que diàriament recull en l’informe d’incidències als centres educatius, a la província de Girona s’han registrat un total de 37.403 alumnes positius des del setembre de 2021.

La demarcació de Girona és, de fet, la quarta regió catalana amb més incidència de casos positius entre l’alumnat, després del Consorci d’Educació de Barcelona amb 67.231 casos notificats; el Vallès Occidental amb 49.761; i el Maresme-Vallès Oriental amb 42.569 positius. I és que l’impacte de la sisena onada no ha deixat treva a les aules que, tot i les quarantenes i els cribratges (tot, a punt de passar a la història), no han aconseguit blindar-se a la covid-19.

De fet, la secretària de l’Escola Migdia de Girona, Eugènia Soler, va assenyalar ahir que «el 37% dels alumnes del centre han passat la covid aquest curs». Amb tot, va subratllar que «els casos positius es van començar a disparar a partir del 8 de desembre, però tornant de les vacances de Nadal l’increment va ser una bogeria». En aquest sentit, va recalcar que, «la prioritat era mantenir les escoles obertes, però tal i com estava la situació epidemiològica en l’arrencada del segon trimestre, ja es veia que no es podria garantir». En comparació amb el primer trimestre, quan la incidència de casos era menor, Soler va recordar que «les mesures eren molt estrictes i es va verificar que les escoles eren entorns segurs». A partir del gener, va reconèixer, hi va haver un «autèntic descontrol i les famílies han anat molt perdudes amb el seguiment de les mesures». L’impacte és molt similar al que ha patit el Col·legi Bell-lloc de Girona, on des de l’arrancada del nou curs acadèmic s’han contagiat el 33% dels alumnes. El director del centre, Ramon Homs, va assenyalar que «els casos positius detectats durant el mes de gener són quatre vegades més que tots els que vam registrar al llarg del primer trimestre».

Aquest escenari s’ha replicat en el cas del personal docent dels centres educatius gironins, a partir d’on el 48,7% dels professionals s’han contagiat des de l’arrencada del curs escolar. En aquest sentit, Girona és també la quarta demarcació amb més professionals positius, després del Consorci d’Educació de Barcelona amb 11.070 positius; el Vallès Occidental amb 7.476; i el Maresme-Vallès Oriental amb 5.611.

Revisar el protocol

Davant d’aquestes xifres, la portaveu territorial del sindicat USTEC-STES a les comarques gironines, Glòria Polls, va tornar a posar sobre la taula la «urgència» de revisar el protocol de seguretat abans de tornar a les aules, tot i que recorda que no se’ls va escoltar. «Vam arribar a Nadal amb unes xifres importants d’incidència de casos positius, això ja ens estava donant una pista de que dins les escoles s’estaven produint contagis», va sentenciar. En aquest sentit, va recordar que «vam demanar que revisessin els protocols per a garantir que els centres educatius fossin espais segurs, s’havia d’haver fet durant les vacances de Nadal per a començar el segon trimestre amb cara i ulls, però no es va fer». Amb tot, va destacar que «no podem dir que les escoles són espais segurs quan hi ha hagut un increment tan notable de casos».

Els centres gironins registren, a dia d’avui i a través de l’aplicació Traçacovid, 3.495 alumnes i 406 membres del personal docent confinats.