Campelles ha restringit el subministrament d'aigua des d'aquest dijous per la sequera. Aquest municipi del Ripollès, de 150 habitants, ha vist com la falta de pluges ha deixat gairebé seques les fonts subterrànies que omplen els dos dipòsits i des d'aquesta setmana no hi ha prou aigua per cobrir tota la demanda de consum. «Ens havia passat un agost, però un febrer, mai», explica a l'ACN la seva alcaldessa, Judit Cornellà. El ban municipal recull els horaris que es pot agafar aigua, dues hores al matí, tres més al migdia i dues al vespre. També s'informa que només serà per a consum domèstic i que no és potable. El problema es va detectar a principis de setmana i des de llavors s'han descartat fuites i avaries en les canonades.