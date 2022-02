A principis d’aquest mes, la majoria d’hospitals gironins van començar a flexibilitzar la normativa de visites a familiars ingressats davant la baixa de la incidència de casos de coronavirus. Aquestes mesures afecten els pacients ingressats a «unitats no covid».

Entre aquests centres sanitaris hi ha el Trueta, que permet l’entrada d’acompanyants a la unitat d’hospitalització. L’únic requisit és que les visites estan limitades a un sol acompanyant en la franja horària de 12 a 2 del migdia. La resta d’hospitals comarcals també van establir una franja similar i es manté fins avui. Recentment, l’hospital d’Olot va ser dels primers a ampliar, encara més, la franja horària de visites en concret a la unitat 1. De tal manera que ja es poden visitar pacients matins i tardes a tres unitats.

Aquesta setmana s’hi ha afegit l’hospital de Palamós, a les unitats de maternitat i pediatria (de 0 a 24h), hospitalització i unitats de cures intermèdies (dues hores al matí i dues a la tarda). A més, es permet un acompanyant a consultes externes. L’únic cas en el qual no es permeten visites és en les zones covid-19.

Recuperació a Figueres

D’altra banda, l’hospital de Figueres era l’únic de la Regió Sanitària de Girona que mantenia restriccions en les visites per l’augment d’hospitalitzats per coronavirus. Des d’aquesta setmana, es recuperen a la primera planta per als pacients que no tenen coronavirus. L’horari és d’una hora i mitja.

De tots els hospitals de la regió sanitària, el que va tardar més a obrir les visites a acompanyants en general va ser del de Calella. Donat que la situació epidemiològica ha millorat i el nombre de pacients ha començat a disminuir molt lleugerament, des de divendres es van recuperar les visites als pacients no covid-19 que es troben ingressats a les plantes d’hospitalització del centre.