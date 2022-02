Ha mort Josep Bisbe Company per causa d'una llarga malaltia. La seva mort ha causat una gran commoció a Olot i la Garrotxa. Fins fa poc cap de medicina interna de l'hospital d'Olot i la Garrotxa, Bisbe era conegut per la seva capacitat de comunicació amb els pacients i els seus familiars. A les hemeroteques abunden les notes d'agraïment de familiars de pacients destinades directament a ell. Natural de Celrà, va arribar a Olot el 1986 quan havia acabat l'especialitat a l'Hospital Clínic de Barcelona. Un any després, va assumir la direcció mèdica de l'Hospital d'Olot; l'Hospital Sant Jaume de l'avinguda Camil Mulleras. En l'època de la seva direcció mèdica, l'hospital va entrar a la Xarxa d'Hospitals d'Utilització Pública i va posar en marxa els serveis de radiologia, laboratori, ginecologia i va augmentar l'atenció pediàtrica. Va ressaltar pels seus coneixements en el tractament de malalties infeccioses com la sida. Va fer xerrades professionals sobre la sida, i va tenir un paper molt important en l'ampliació de les relacions entre l'Hospital d'Olot i l'Hospital Josep Trueta de Girona.

Entrats els anys noranta, es va fer càrrec del Servei de Medicina Interna de l'Hospital d'Olot. Amb el temps, el servei ha esdevingut un referent a tot el país gràcies al perfil dels seus responsables. El 13 de novembre del 2009, el col·legi de metges li va atorgar el premi al reconeixement professional, un guardó, que s'obté després de ser escollit pels companys. Encara no fa un any, el Servei de Medicina Interna de l'Hospital d'Olot, liderat per Josep Bisbe, va aconseguir un dels sisens premis Bonastruc ça Porta per la cohesió del servei, la visió de medicina pública i el valor del treball en equip integrat al territori.