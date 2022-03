Quatre entitats ecologistes -SOS Costa Brava, Naturalistes de Girona, Rebel·lió o Extinció i ZeroPorts- estan treballant per presentar al·legacions contra el nou Pla Director d’Aena per a l’aeroport de Girona, que en preveu una possible ampliació. «Ens preocupa que aparegui ara un nou Pla Director per a un aeroport que en aquests moments no té trànsit, i on no hi ha cap argument per plantejar-hi una inversió ni a curt ni a mig termini, i més parlant d’un sector amb un futur tan incert com és el de l’aviació», explica Sergi Nuss, membre de SOS Costa Brava. I és que les associacions ecologistes consideren que si les administracions creuen realment en la lluita contra el canvi climàtic han d’apostar per un altre model de mobilitat, més vinculada al ferrocarril, i reduir el nombre de vols, que deixen una forta petjada ecològica.

Les quatre associacions s’estan coordinant per presentar al·legacions abans del 22 de març, que és quan finalitza el termini. En el seu escrit, tindran en compte les aportacions dels veïns de Vilobí -alguns dels quals ja han mostrat el seu malestar per l’afectació que els comportaria la possible ampliació, si s’acaba portant a terme- i també faran aportacions des d’una òptica mediambiental. Segons indica Nuss, més enllà del fet que la pandèmia ha deixat Vilobí en un funcionament de mínims, si les administracions es volen prendre seriosament la crisi climàtica, «no podem fomentar els vols de baix cost perquè tornem anar a passar un cap de setmana a Londres o a Roma». Al contrari: «Hem de desenvolupar una mobilitat turística alternativa, basada en els sistemes ferroviaris, que tenen un potencial de desenvolupament enorme», assenyala. En canvi, consideren que Vilobí no ha de ser «la crossa» ni la «quarta pista» del Prat per tal de seguir potenciant l’aviació com a sistema de transport prioritari.

I és que una de les coses que volen analitzar a fons seran els recursos, ja que consideren l’ampliació de Vilobí com «un malbaratament de recursos molt qüestionable». En aquest sentit, Nuss recorda que l’Estat espanyol és conegut per «haver malbaratat milions d’euros en grans infraestructures que queden infrautilitzades i que han anat a parar al calaix de la corrupció», i considera que «no hi ha cap raó per seguir amb aquesta manera d’actuar». «El finançament del futur ha de servir per lluitar el canvi climàtic, no per empitjorar-lo», indica.

Així doncs, les entitats ecologistes rebutgen «grans obres faraòniques» que suposen «una enorme incertesa», i en el cas concret de l’aeroport de Girona, recorden que «ni en la seva millor època hi va haver els vols i els passatgers que es preveuen en el Pla Director». I és que el nou document planteja, en un escenari mitjà, que Vilobí podria tenir set milions anuals de viatgers, i en un d’especialment favorable, arribar fins als deu milions. El màxim que hi ha hagut fins ara, tanmateix, són els 5,5 milions dels passatgers durant els anys en què Ryanair va apostar fortament per Girona, abans d’establir-se a Barcelona. «Hi ha un recorregut enorme de millora de les operacions abans que s’hagi de parlar d’una ampliació d’aquestes característiques», adverteix Nuss. En realitat, però, creu que és un sector que hauria de decréixer, «especialment en el que serien els vols de curta i mitja distància, que no trobem que tinguin cap sentit».

L’estació del TAV, qüestionada

Els ecologistes també qüestionen, d’altra banda, la construcció de l’estació del tren d’alta velocitat a l’aeroport. «Ens sembla que la inversió en infraestructures de transport ferroviari té moltes altres prioritats abans de fer aquesta inversió a Vilobí», subratlla Nuss, que afegeix: «Tenim uns serveis de tren convencional prou depauperats, amb dèficits històrics, com per ara invertir les grans quantitats de diners i de gestió de deute públic que suposa un tren d’alta velocitat».

Un cop s’entreguin les al·legacions contra el Pla Director de l’aeroport, les entitats ecologistes preveuen iniciar una campanya per donar a conèixer la situació. «És un projecte que preveu trinxar el territori i fomentar l’especulació urbanística sense fomentar-se amb cap dada i que al damunt ens posa encara més a l’extrem de la crisi climàtica», conclou Nuss.

El membre de SOS Costa Brava, a més, recorda que la consciència de la gent sobre els avions està canviant, i que molts estan buscant opcions per desplaçar-se d’altres maneres. Des de les comarques gironines, considera, s’ha de garantir que aquesta gent pugui arribar per altres vies, «i no utilitzant vols de baix cost».