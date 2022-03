Les demostracions dels xefs són algunes de les activitats més cridaneres que se celebren al Fòrum Gastronòmic Girona. Marc Ribas, Ada Parellada, Jordi Cruz i Nandu Jubany van ser els primers noms propis de la cuina en desfilar per l’Auditori i compartir el seu saber. De fet, una de les trobades més curioses la va oferir el televisiu cuiner Jordi Cruz. Acompanyat per l’artista Quim Hereu, amb qui va compartir el projecte cultural i gastronòmic de Sant Julià de Ramis (La Fortalesa) que va tancar les portes al març de 2021, van parlar sobre la seva fusió d’estrambotisme i cuina.

Estrambotisme i cuina

«Ser estrambòtic no és estar boig. Cal mirar cap al cel però tenir un peu a terra», així va definir l’artista Quim Hereu l’estrambotisme, aquest corrent artístic nascut als anys setanta a l’Empordà i que s’atribueix a l’artista Joan Fuster i al mateix Hereu. Sigui com sigui, la unió que van segellar Hereu i Jordi Cruz amb el projecte de Sant Julià de Ramis va propiciar una demostració, per moments surrealista, de plats amb títols com «l’aigua de la coherència humana» que, per qui s’ho pregunti, és una beguda de color blau.

Cruz, que va fer la conferència en castellà sota el pretext d’haver de fer un directe per Instagram, va intentar retratar el procés que segueix per tal de ser imaginatiu i transformar l’experiència del comensal que va al restaurant a provar els seus plats en un fet extraordinària i de «rauxa» que surti dels marcs convencionals. En cristià, en comptes de beure un còctel, els comensals beuen «aigua de la coherència humana».

En paraules de Cruz, es tracta de «cuinar la fantasia a través de la lògica», un fet que per moments fa pensar en el surrealisme de Dalí, però que es tradueix en una recerca per plasmar la singularitat dels cuiners en l’elaboració de les seves creacions amb l’objectiu final d’aconseguir que la persona que provi una d’aquestes creacions pugui identificar-ne el seu autor.

Joan Roca, un espectador més

Un altre dels rostres que, tot i no protagonitzar cap dels actes de la jornada inaugural, es va deixar veure durant el dia va ser el xef Joan Roca. En declaracions a Diari de Girona, el cuiner del Celler de Can Roca es va mostrar satisfet en veure les sinergies de la jornada inaugural: «Estem molt contents de veure aquest ambient amb tanta gent que s’acosta. Professionals, aficionats, gent de Girona que ve i es fa el Fòrum propi. De fet, crec que l’èxit d’aquest Fòrum, mirant-ne d’altres, és que en altres llocs la gent de la ciutat no hi participa tant».

Pel que fa al retorn de les jornades gastronòmiques a la ciutat després de dos anys d’aturada per la pandèmia, Roca va subratllar que «és un moment oportú»: «Necessitàvem una mirada optimista i de retrobament. La gent té ganes de seguir evolucionant, de continuar treballant i més després de la pandèmia». En aquest sentit, el xef es va mostrar optimista pel que fa a la recuperació econòmica del sector gastronòmic gironí: «Veiem que a poc a poc torna el turisme, tornen els vols a l’aeroport i recuperem una certa normalitat amb el permís de Putin... És l’únic que ens fa patir, veure quina transcendència pot arribar a tenir això. Ara mateix estem veient una tornada de turistes i de l’activitat en tots els àmbits, la ciutat de Girona està més viva que mai, estan passant coses, estan obrint nous projectes i ho reflecteix això, veure un esdeveniment com aquest amb tanta participació».

Finalment, Roca es va mostrar il·lusionat de cara al retrobament amb els xefs Massimo Bottura i Mauro Colagreco en el marc del sopar benèfic a sis mans que se celebrarà avui amb la finalitat de recaptar fons per a l’Hospital Doctor Josep Trueta de Girona. Segons va explicar el cuiner, la iniciativa va néixer com a mostra d’agraïment al personal sanitari d’aquest centre que va atendre a la seva filla després de patir un accident de trànsit que la va portar a la Unitat de Cures Intensives.

«Tinc moltes ganes que arribin en Massimo Bottura i en Mauro Colagreco que són dos cuiners excepcionals i amb restaurants que també han sigut el millor restaurant del món. Tinc moltes ganes de rebre’ls, d’ensenyar-los Girona i el Fòrum, i que vegin el potencial de les nostres contrades», va concloure Roca.