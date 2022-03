Aquesta setmana, els centres d’atenció primària de Catalunya han començat a administrar la vacuna que protegeix del meningococ de tipus B de forma gratuïta. La mesura ja s’havia anunciat el novembre de l’any passat i, des d’aquest mes, els primers nadons nascuts el 2022 ja se n’han pogut beneficiar.

De fet, la vacuna contra el meningococ B s’administra en infants nascuts a partir de l’1 de gener i la seva pauta de vacunació constarà de tres dosis: als 2, als 4 i als 12 mesos. En el cas de la Regió Sanitària de Girona, fins dijous passat, ja s’havien vacunat un total de 53 nadons gironins, coincidint amb la visita pediàtrica de control dels dos primers mesos, i en la qual també reben altres vacunes com la del pneumococ o l’hexavalent.

La infermera responsable de vacunes del Servei de Promoció de la Salut de l’Agència de Salut Pública a Girona, Neus Martí, va valorar «molt positivament» la incorporació d’aquest vaccí al calendari vacunal d’administració gratuïta i creu que serà «molt ben rebut». «Sempre s’ha recomanat des de les consultes i fins ara només estava finançat en unes condicions concretes; es tracta d’una reivindicació de fa molts anys», especifica.

De fet, aproximadament la meitat dels infants menors de dos anys a Catalunya estan vacunats contra aquesta malaltia, amb una diferència important de cobertura per nivell socioeconòmic que es vol fer desaparèixer amb la seva inclusió al calendari vacunal.

Els nens nascuts abans del 2022 no rebran finançament per la vacuna i si els seus pares volen que se’ls administri l’hauran de comprar a una farmàcia, on cada dosi val uns 100 euros.

La secretària de Salut Pública de Catalunya, Carmen Cabezas, ha explicat aquesta setmana que Catalunya és la quarta comunitat autònoma d’Espanya que posa la vacuna i això és deu al fet que la meningitis B és una malaltia molt poc freqüent: el 2021, a Catalunya es van registrar només 7 casos, i el 2020 se’n van notificar 30. La prevalença és de 0,5 casos per cada 100.000 habitants. Malgrat això, la malaltia que causa aquest el bacteri del meningococ pot arribar a ser molt greu, especialment en el cas dels nadons.

Neus Martí també recorda que es tracta d’un tipus de vacuna que es pot administrar en població més adulta si és que té patologies de risc.

Les comunitats que també l’administren de forma gratuïta són Andalusia, Canàries i Castella i Lleó.

«Les vacunes que posem en el primer any de vida d’una persona són les més rellevants i en aquest sentit tenim cobertures al voltant del 95% de les que tenim al calendari», afegeix Cabezas abans de subratllar de nou «l’equitat» que suposa la inclusió d’aquesta vacuna.

Més vacunes noves

Neus Martí detalla que el calendari vacunal es va actualitzant contínuament i cada cop és més ampli, ja que no hi ha possibilitat que les vacunes se suprimeixin un cop ja s’han introduït. Entre les noves incorporacions d’aquest any, destaquen les vacunes contra l’herpes zoster, entre d’altres. El primer calendari vacunal es va fer a començaments de 1980 i amb aquella pauta es donava protecció contra set malalties; des de llavors s’ha anat actualitzant periòdicament fins a les 15 actuals.