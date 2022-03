La Regió Policial de Girona compta amb quatre sectors de Trànsit i dues de les àrees, la de Sant Feliu de Guíxols i Olot tenien el seu futur pendent d’un fil. Un pla estratègic dels Mossos d’Esquadra preveia el seu tancament però ara la situació podria canviar. Aquest dimecres es va aprovar en Comissió d’Interior una resolució del PSC amb els vots favorables de tots els grups parlamentaris -amb l’excepció de la CUP, segons els sindicats- on es demana estudiar aturar la suspensió de les unitats de trànsit dels sis sectors de trànsits de Catalunya, entre ells dos de gironins.

Alguns dels sindicats de Mossos d’Esquadra com ara el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i el SME (Sindicat Mossos d’Esquadra) celebren l’aprovació d’aquesta resolució però en els seus comunicats es mostren amatents de la decisió finalment del govern. Des del SAP-Fepol asseguren que aquest estudi que ha d’acabar mantenint tots els sectors de trànsit és un tema que portaran al pròxim Consell de la Policia que es fa el 30 de març. Dia en el qual esperen que «s’anunciï per part del Departament d’Interior i de la Direcció General de la Policia el no definitiu al tancament dels sis sectors de trànsit». Des del SME per la seva banda, anuncien que seran « perseverants perquè es doni celeritat i compliment a la resolució aprovada en la mencionada Comissió» i com l’altre sindicat, ho pensen exigir en el proper Consell de Policia.

Tots els sindicats de Mossos d’Esquadra fa molt de temps que demanen revertir la decisió, que es va prendre a un pla estratègic el 2016, i l’any 2020, l’aleshores conseller d’Interior Miquel Sàmper també el va ratificar. Des de llavors, els sindicats de Mossos estan en peu de guerra i més després del fort repunt de la sinistralitat dels últims temps.

En cas que es reverteixi la situació, significaria un canvi en l’estructura de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona, on ja fa temps que els sindicats denuncien que s’estan deixant morir els sectors d’Olot i Sant Feliu de Guíxols

Els sindicats són prudents malgrat aquesta «primera victòria» i recorden que seguiran lluitant per aconseguir que no s’hagi de tancar els sectors d’aquesta especialitat. Tant el SAP-Fepol com SME recorden que porten molts anys demanant que no es suprimeixin i que seguiran «reivindicant i lluitant per una especialitat, la de trànsit, que necessita tancar de manera definitiva una carpeta que mai s’hauria d’haver obert», diuen des del SAP-Fepol.

Més personal a Trànsit

En Comissió d’Interior, en aquesta mateixa resolució també es feia referència a la revisió de la distribució dels efectius de l’especialitat que hauria de passar per aconseguir més efectius de Trànsit per les diferents àrees regionals d’aquesta especialitat dels Mossos d’Esquadra.