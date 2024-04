Banyoles aprova destinar més de dos milions d’euros a inversions

El ple de l’Ajuntament de Banyoles va aprovar ahir destinar un total de 2.134.000 euros a diferents projectes d’inversió a la ciutat amb recursos provinents dels romanents de tresoreria del mateix consistori resultants de la liquidació de l’exercici 2023.

La partida més destacada, de 470.000 euros, es destinarà a la millora de la xarxa de sanejament al tram sud del passeig Mn. Constans al barri de Sant Pere. L’equip de govern destinarà també 270.000 euros al projecte museïtzació del Museu Arqueològic que es troba a la darrera fase de la remodelació. Aquesta partida que, inicialment l’havia de finançar la Generalitat, serà avançada per l’Ajuntament ja que el govern català no compta amb pressupostos aprovats i per tal de no retardar l’obertura de museu.

També es destinaran 120.000 euros a la remodelació de la plaça Perpinyà, 115.000 euros per la compra al Consell Comarcal del 50% de les oficines dels Serveis Socials, 115.000 per la compra i rehabilitació d’habitatge social, 130.000 per la remodelació del carrer Sant Antoni i 25.000 euros suplementaris per l’Àrea de Festes, entre d’altres.

Per altre banda el ple també va aprovar una modificació de l’ordenança fiscal sobre les comunitats energètiques d’instal·lacions fotovoltaiques per afavorir a les famílies vulnerables que s’hi connectin. També es va aprovar iniciar els tràmits per a la nova concessió d’explotació dels Banys Vells, prevista per la propera tardor.

