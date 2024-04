Més de 80.000 dispositius van estar exposats a un ciberatac a Girona el 2023

L’Institut Nacional de Ciberseguretat (Incibe) ha difós el seu balanç anual amb dades de 2023, un any que va tancar amb un creixement d’incidents de ciberseguretat a l’Estat. L’ens, depenent del Ministeri de Transformació Digital, recull les incidències en matèria de ciberseguretat que pateixen particulars i empreses, i fa un estudi per detectar els nivells de vulnerabilitat dels dispositius a cada província. En aquest sentit, a la demarcació gironina es van detectar 80.073 mòbils o altres aparells informàtics vulnerables, és a dir, amb risc de patir atacs per part de programaris maliciosos.

Aquesta xifra ha crescut un 25% respecte del balanç de l’any anterior, i situa la província com la tretzena a nivell estatal amb més dispositius vulnerables, essent Madrid (862.772) i Barcelona (547.727) les que ocupen les primeres posicions de la llista.

L’Incibe té un servei de suport tècnic per donar resposta a incidents per ciutadans i empreses, i fa servir tècniques per detectar de forma preventiva problemes de ciberseguretat. L’any passat va atendre més de 80.000 consultes a través dels seus canals de contacte, inclòs el seu telèfon d’ajuda, 017. En la meitat dels casos es va rebre ajuda preventiva per resoldre dubtes, i la resta plantegen problemes de phishing (suplantació d’identitat digital) o ciberassetjament a menors, entre altres.

A mesura que amb els anys ha augmentat l’ús d’Internet tant per part de particulars com d’empreses, la preocupació per la ciberseguretat ha anat a l’alça. Sobre aquesta qüestió, segons les dades d’Incibe, hi ha 13 empreses a Girona dedicades a la ciberseguretat.

Ciberdelinqüència a l’alça

L’any passat es van interposar 8.555 denúncies a la demarcació per infraccions relacionades amb la ciberdelinqüència, un 20% més que l’any anterior. El delicte que més es perpetra són les estafes informàtiques, i de fet suposen 3 de cada 10 incidents relacionats amb la ciberseguretat. La suplantació d’identitat és el tipus d’estafa més recurrent que afecta la seguretat a empreses i particulars, seguida d’altres denúncies relacionades amb virus informàtics o programes maliciosos que infecten els dispositius, bé per robar informació personal o per provocar danys.

En últim lloc, durant l’any passat es van clausurar 310 botigues en línia per frau.