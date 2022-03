Com ha impactat la pandèmia en les farmàcies gironines?

Ens va impactar molt en tots els àmbits, som un sector essencial i havíem de tenir les farmàcies sempre obertes. Al principi hi havia certa angoixa perquè ens va agafar a tots per sorpresa. A mesura que han anat passant els mesos, ens hi hem anat acostumant. També ha aportat un valor positiu al farmacèutic com a referent per a consultes, ja que durant molt de temps la població ha tingut dificultats per accedir als CAPs i hospitals.

La col·laboració amb Salut, en referència als tests d'antígens, va causar molta sobrecàrrega als professionals. Quina valoració en fa?

El pic més alt es va produir durant la sisena onada. A Girona, el 65% de farmàcies van entrar a formar part del programa de cribratges de tests d’antígens i la població va quedar molt ben coberta. És cert que vam tenir molta feina però vam tornar a demostrar que els farmacèutics estem capacitats com a personal sanitari. Cal tenir present que si hi havia farmàcies que no tenien suficient capacitat per a formar part del programa, podien renunciar-hi.

En quins altres aspectes han treballat conjuntament?

Durant la pandèmia, alguns medicaments d’ús hospitalari (MDH) han passat a vendre’s directament a les farmàcies, per tal d’apropar-los a la població, sobretot ha anat molt bé a les zones més rurals, on la població té dificultats per accedir als hospitals. De moment encara els mantenim i esperem que sigui així durant temps. D’altra banda, reclamem poder participar més en aspectes com la vacunació ja que estem plenament capacitats tenint en compte que coneixem molt bé els fàrmacs. En aquest darrer any, ens hem reunit diverses vegades amb Salut per establir ponts i oferir els nostres serveis.

Com ha evolucionat la demanada de tests d'antígens a les farmàcies gironines?

El pic més alt es va viure durant la setmana anterior al Nadal. Es van esgotar ràpidament, tothom en volia per reunir-se amb la família amb més seguretat. Tot això va provocar que els preus fossin desorbitats. Ara per sort la situació s’ha calmat des de fa setmanes i no hi ha problemes d’estoc.

Quin impacte econòmic ha generat la regularització dels preus dels tests d'antígens?

Hi va haver pèrdues econòmiques importants per a moltes farmàcies. Estàvem a favor de regular els preus però es va fer d’una forma massa precipitada. Malgrat tot, també s’ha de dir que estem acostumats a aquests canvis de cost en la majoria de medicaments, ja que hi ha regulacions constants i hi sortim perdent per l’estoc acumulat.

Quines són les problemàtiques més importants de les farmàcies gironines?

La crisi de la pandèmia ens ha afectat a tots i em preocupa especialment la situació de les farmàcies rurals, que a comarques com l’Alt i el Baix Empordà n’hi ha moltes. Estan patint problemes econòmics i cal donar-los valor afegit perquè molts d’aquests pobles no tenen ambulatori i el farmacèutic és el referent sanitari més proper que tenen. Vull pensar que tenen futur i entre tots hem de preservar-les.

Li preocupa l’augment de venda de productes per internet?

Cal recordar que comprar medicaments per internet és il·legal, sí que és cert que es venen productes de parafarmàcia perquè tenen preus molt barats. Lamentablement no podem lluitar contra això però sí que hem de donar valor als consells personalitzats dels farmacèutics, que és el que ens diferencia.

Recentment, l'Afascat ha tret a la llum les comparatives salarials entre farmacèutics adjunts catalans i gironins i els de la resta de l'Estat. Entén que hi hagi cert malestar?

El conveni de Girona és interprovincial, el vam signar la tardor passada amb tots els agents implicats, tant patronal com sindicats, i es va arribar a un acord. Sobre Afascat no puc parlar-ne perquè no hi ha participat, així que els convido a les properes negociacions.

Estan tenint dificultat d'estoc d'alguns medicaments concrets arran de la guerra d'Ucraïna?

De moment, no tinc constància de problemes greus. Normalment, sempre falta estoc d’alguns medicaments concrets, però és una mancança rotativa i ara mateix no hi influeix el conflicte. Sí que hi ha algunes farmàcies de la costa que han incrementat la demanda de fàrmacs de iode, per la por a un desastre nuclear. Durant la Covid-19 va passar una cosa similar, la gent buscava remeis per internet i també va créixer la demanda de cloroquina.

Estan duent a terme alguna campanya solidària de suport als afectats per la guerra?

Ens hem unit a la campanya de Farmamundi, amb l’enviament de medicaments i materials de cures necessaris. Estem en col·laboració constant.