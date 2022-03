El Consorci d'Aigües Costa Brava Girona (CACBGi) i la Generalitat invertiran 5 milions d'euros per millorar la xarxa d'abastament i les potabilitzadores de diferents municipis del litoral i el prelitoral. El paquet d'actuacions inclou nou projectes, dels quals l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) n'aporta el 75% del pressupost a través d'una línia de subvencions. L'obra més destacada serà la millora de la canonada de captació de Vilanova de la Muga (Alt Empordà), que entronca amb l'estació de tractament d'Empuriabrava. En aquesta planta, i també a la de Tossa-Lloret de Mar (Selva), s'hi actuarà per reduir la matèria orgànica. Finalment, s'instal·laran instruments per mesurar la qualitat de l'aigua arreu de la xarxa d'abastament.

Llum verda a nou projectes de millora en xarxes d'abastament en alta supramunicipals del litoral i el prelitoral gironí. El Consorci d'Aigües Costa Brava Girona (CACBGi) executarà aquestes obres, que sumen una inversió total de 5.015.002,01 euros (sense IVA) i que beneficiaran les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, el Gironès i la Selva. Aquestes actuacions es podran tirar endavant gràcies als ajuts de l'ACA, que globalment en finança el 75% a través d'una línia de subvencions específiques per a l'abastament d'aigua als municipis (3.789.630,15 euros).

L'actuació més destacada és la millora i la rehabilitació de la canonada de captació de Vilanova de la Muga, al terme municipal de Peralada. Es tracta d'una instal·lació de gairebé sis quilòmetres de longitud que aporta el 98% de l'aigua que es tracta a l'estació de tractament d'aigua potable (ETAP) d'Empuriabrava i se subministra a la xarxa de la Costa Brava nord. L'envelliment accelerat que ha patit ha obligat a actuar-hi per millorar-ne el funcionament. El pressupost és d'1.336.251,76 euros, amb una aportació d'1.021.401,41 euros de l'ACA. Entre les actuacions més rellevants, hi ha la incorporació de ventoses trifuncionals i vàlvules seccionadores; la substitució de la canonada del tram Sant Joan Sescloses, de 800 metres, i el condicionament d'arquetes existents.

També a la captació de Vilanova de la Muga es desenvoluparà un sistema per eliminar la matèria orgànica abans de la cloració amb l'objectiu de reduir la presència de subproductes en l'aigua que alimenta l'ETAP d'Empuriabrava. La proposta, amb un cost previst de 346.264,78 euros (249.836,88 finançats per l'ACA), inclou la dosificació de permanganat potàssic en la captació. Aquesta substància és un reactiu tradicionalment utilitzat en el tractament d'aigües, especialment en la potabilització, i té una elevada capacitat d'oxidació de la matèria orgànica, que es produirà durant el transport de l'aigua entre la captació i l'ETAP.

Més d'1,1 milions d'euros a la potabilitzadora

En aquesta línia, a la potabilitzadora d'Empuriabrava s'hi portaran a terme dues actuacions més destinades a reduir i/o evitar la formació d'aquests subproductes: la instal·lació d'un sistema de dosificació de diòxid de clor (637.232,60 euros, amb una subvenció de 474.741,22 euros) i d'equips de desinfecció amb llum ultraviolada (571.100 euros, amb una aportació de 432.564,80 euros de l'ACA), que aportaran poder germicida a escala local i que reduiran la dependència del subministrament extern de reactius. A més, també s'hi portarà a terme un estudi per analitzar les diferents alternatives per millorar la instal·lació, tant des del punt de vista de la qualitat de l'aigua, com de costos d'inversió i d'explotació i manteniment. El cost d'aquest projecte és de 141.800 euros, dels quals se'n financen 50.000.

L'ETAP d'Empuriabrava va entrar en servei l'any 1987 i tracta essencialment aigües superficials de la conca del riu Muga per a l'abastament en alta dels municipis de Castelló d'Empúries (urbanització d'Empuriabrava), Roses, Cadaqués i Llançà, així com a la Mancomunitat de Palau-saverdera, Pau, Garriguella, Vilajuïga i Pedret i Marzà de manera ocasional. El volum subministrat anualment se situa al voltant dels 5 milions de m3. Pel que fa a l'ETAP de Tossa - Lloret de Mar, s'instal·laran equips amb llum ultraviolada per disposar de poder germicida a escala local i minimitzar la formació de subproductes, alhora que també s'encarregarà un estudi per reformar el tractament de desinfecció de l'aigua i substituir el clor gas. Es tracta d'un projecte de 566.400 euros, 428.579,20 euros dels quals han rebut l'aportació de l'ACA.

Millores en sostenibilitat i qualitat

Des de sempre, el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona ha apostat per la sostenibilitat. Seguint amb la seva vocació mediambiental i estratègica en el territori, en la línia dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS), s'instal·laran plantes fotovoltaiques d'autoconsum en les ETAP d'Empuriabrava i Tossa - Lloret de Mar. El pressupost és de 613.007,24 euros, amb un ajut de 490.150,14 euros de l'Agència Catalana de l'Aigua. La mesura busca, sobretot, reduir la dependència energètica de les xarxes externes, reduir els costos d'explotació i minimitzar les emissions de CO₂ del servei.

Finalment, es col·locaran instruments de control del procés i de mesura de la qualitat de l'aigua en la xarxa d'abastament en alta de la Costa Brava nord (409.697,88 euros, amb un ajut de 327.758,30 euros) i també de la Costa Brava sud (393.247,75 euros, i 314.598,20 euros provinents de l'ACA). Aquestes actuacions permetran tenir un control automatitzat i més acurat dels processos de tractament, de manera que els gestors podran prendre decisions en temps real i amb el màxim de coneixement de causa.

El Consorci d'Aigües Costa Brava Girona és un ens públic integrat per la Diputació de Girona i quaranta-set municipis del litoral i el prelitoral gironí. Gestiona, dins del cicle de l'aigua, el sanejament d'aigua en alta (transport a l'estació depuradora d'aigües residuals, depuració i abocament al medi o regeneració) i l'abastament d'aigua en alta (captació, transport i potabilització) per subministrar-la a més d'un milió de persones a l'estiu, en col·laboració amb l'Agència Catalana de l'Aigua de la Generalitat de Catalunya (ACA).