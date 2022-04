L'Associació de Càmpings de Girona s'ha reunit amb la secretària d'Acció Climàtica de la Generalitat, Anna Bernadas, per demanar que faci arribar al Ministeri per a la Transició Ecològica la seva preocupació pels impactes que comportaria el parc eòlic marí. En aquesta trobada els empresaris han acordat crear una coordinació entre el sector turístic i la Generalitat per fer un seguiment i analitzar els estudis i informes que surtin a la llum sobre el projecte de parc al golf de Roses i la transició energètica. En aquest sentit, l'associació celebra que el Departament d'Acció Climàtica comparteixi l'objectiu de defensar el territori.

Els empresaris han mostrat el neguit que podria implicar la construcció del parc eòlic marí en un territori on el 50% de l'ocupació està vinculada al turisme i aquest sector representa un 35% del PIB en les comarques de l'Alt i el Baix Empordà. Si el parc eòlic marí es construeix al golf de Roses, tal com està projectat, els empresaris temen que afecti negativament al turisme. Segons l'associació, el Departament d'Acció Climàtica ha assegurat que entenia la preocupació dels empresaris i per això ha refermat el seu oferiment per canalitzar plantejaments de consens pel territori al Ministeri. Per altra banda, els membres de l'associació han recordat la implicació dels càmpings gironins en la transició energètica i la preservació del medi ambient. De fet, hi ha establiments que ja compten amb la meitat de la potència energètica que prové de plaques fotovoltaiques. Per això han insistit que cal buscar alternatives de producció energètiques més sostenibles i buscar un equilibri entre el desenvolupament turístic i econòmic i la implementació d'energies renovables.