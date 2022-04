Les comarques gironines viuen les últimes hores de pluja i de temporal marítim.

De moment no s'han hagut de lamentar incidents destacables. De fet, els Bombers només han hagut de fer una sortida a les últimes hores. Ha estat aquest matí cap a les set del matí a la ciutat de Girona. S'han hagut de desplaçar a la ronda Sant Antoni Maria Claret, a davant la clínica Bofill, per una branca d'un arbre que amenaçava de caure al carrer. Els Bombers l'han serrat, assegurat i posteriorment, han deixat les restes en un racó i abalisades per ser retirades.

Pel que fa a les precipitacions, encara se n'esperen però a la tarda començaran a anar de baixa. Són pluges molt minses i a destacar hi ha les següents acumulacions d'aigua fins a les 11 del matí:

Darnius: 5,9 litres

Banyoles: 5,2 litres

Anglès: 3,5 litres

Santa Coloma de Farners: 3,1 litres

Pel que fa al temporal marítim, el Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís per fort onatge per pics de més 2,5 metres d'altura. Avui cap a les 3 de la matinada s'ha registrat una onada de 3,66 metres d'altura al cap de Begur, segones les dades de la boia de Ports de l'Estat. El temporal de garbí està previst que duri fins avui al vespre i acabarà reduït a la franja del Baix Empordà, segons el Meteocat.

De cara als pròxims dies, imperarà la bonança i, per tant, seran dies de sol i temperatures que aniran a l'alça.