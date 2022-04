L’Ajuntament de Palamós organitza dos cops per setmana -dilluns i divendres- classes de castellà per refugiats ucraïnesos. Es fan a la Biblioteca Municipal, on assisteixen una trentena de persones que estudien la gramàtica i també fan conversa amb voluntaris ucraïnesos residents al municipi.

Les reaccions a aquesta iniciativa, no s’han fet esperar. I és que alguns no entén que es facin en castellà i no en català. «Ja veiem com l’alcalde de Palamós, Lluís Puig, cuida pel català: fent vehicular el castellà!», denunciava ahir a través de Twitter un usuari. Un altre ho titllava d’«escàndol». El consistori al·lega que «fer classes de castellà és una de les principals demandes que fan les persones que arriben al municipi fugint de la guerra d’Ucraïna» quan són ateses al Servei municipal de Ciutadania i Immigració.

A banda, d’aquesta iniciativa l’Ajuntament ofereix assessorament als refugiats i ajut per fer els tràmits necessaris per a regularitzar la seva situació. A més, ara s’està fent una crida per disposar de més recursos residencials.

Actualment, hi ha una desena de famílies ucraïneses refugiades a Palamós (37 persones, bàsicament dones, nens i gent gran) que en la seva arribada al municipi han estat allotjades en habitatges de familiars o amics.