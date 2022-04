La Mort torna a dansar pels carrers de Verges

Passos compassats al so d’un tabal que trenca el silenci. Il·luminats per la tènue llum de les torxes, els esquelets van tornar a recordar, un cop més, el pas del temps i el destí inexorable. La Dansa de la Mort va tornar a Verges i, de nou, va atraure centenars de persones que no es van voler perdre la tradició, represa després de dos anys d’aturada obligada per la pandèmia.

Abans de la covid-19, tan sols la Guerra Civil havia fet cancel·lar la processó. Aquest 2022, la reculada del virus i el relaxament de les restriccions van permetre que Verges tornés a reviure un Dijous Sant prepandèmia. De fet, des de dimarts ja no quedava cap de les 1.400 entrades per a la representació del Misteri de la Passió, que omple la plaça Major i que és el punt d’inici de la processó. L’alcalde, Ignasi Sabater, va destacar que el poble va viure «amb molta il·lusió» la represa de la processó després de la frenada obligada per la pandèmia. «Els vergelitans porten mesos preparant la representació i assajant la Dansa de la Mort», explicava Sabater, que va remarcar que s’ha de «veure i viure un cop a la vida». La processó i la Dansa de la Mort, a més, van tornar amb novetats. Després de 23 anys, es van renovar els cascs dels cinc esquelets que formen part del quadre. L’Escola d’Art d’Olot els va dissenyar i elaborar amb un paper més resistent, de color blanc amb tonalitats grises. D’altra banda, el quadre de les Manages que desfilen durant la processó va comptar amb dones per primera vegada a la seva història. Per la seva banda, la presidenta de l’Associació La Processó de Verges, Núria Roca, va afirmar que «ja hem començat tots els tràmits» perquè la processó sigui reconeguda com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. REVIURE LA TRADICIÓ. La Dansa de la Mort torna a Verges després de dos anys d’aturada per la covid-19. 1 Els integrants de la Dansa de la Mort 2 La processó de Dijous Sant 3 La processó de Dijous Sant F