La companyia gironina de transports Teisa ha augmentat el servei regular de les línies Girona-Salt-Olot i Sant Feliu de Guíxols-Girona-Salt, amb desplaçaments directes, sense aturades intermèdies, i amb la incorporació d’un remolc per a bicicletes. La companyia va posar en marxa una prova pilot, el 2017, del transport públic BiciBus TEISA després d’instal·lar un portabicicletes a l’autobús i ara ha inclòs un remolc de bicis gratuït pensat per a ciclistes que recorren la Ruta del Carrilet (Vies Verdes). Les línies Girona-Olot i Sant Feliu de Guíxols-Girona ara tenen dues freqüències més (únicament directes) els caps de setmana i els dies festius: la primera línia passa de 7 a 9 expedicions i la segona d’11 a 13. El servei de bus, com a línia regular que és, també el poden utilitzar viatgers sense bicicleta.

Àlex Gilabert, director-gerent de Teusa, destaca que «des de fa dues dècades seguim plenament compromesos amb la intermodalitat amb bus i amb la promoció de la bicicleta i de les Vies Verdes». L’augment dels serveis s’ha començat a notar entre els viatgers: «Els dies amb més afluència van ser, clarament, per Setmana Santa, on vam omplir el remolc en alguns serveis».