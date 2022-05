La Folcrà és una masia del segle XIV de Sant Joan de les Abadesses on conviuen una família de masovers que porten una granja de vaques amb un grup d’emprenedors dins un projecte de «rural coliving». Des que es va posar en marxa ara fa poc més de dos anys i mig, ja ha acollit més d’una vintena de persones que han vingut a teletreballar o a impulsar els seus projectes per un màxim de tres mesos. Al capdavant hi ha Joan Massó i Elena de Arana, tots dos de Barcelona però que ja vivien al Ripollès. El seu somni era poder teletreballar en un entorn de natura i oferir un espai que servís de pont entre el món rural i el món urbà a persones amb qui intercanviar coneixements i experiències.

«És arribar a un lloc i formar part d’ell, no per aïllar-nos amb les nostres idees de ciutat, sinó voler aprendre com es fan les coses aquí», explica Elena de Arana, que ha estudiat Publicitat i Relacions Públiques i treballava de monitora d’esquí. Feia anys que va deixar la ciutat i es va enamorar de la Vall de Camprodon. Durant el confinament, va decidir impulsar juntament amb Joan Massó, de 34 anys i dissenyador gràfic, el que anomenen un projecte de «rural coliving» batejat amb el nom ‘Fem coliving’. Un dels reptes va ser trobar una masia a la zona. Finalment, van conèixer els masovers de La Folcrà, que porten una granja de vaques lleteres i es van entendre amb la propietat. Es tracta d’una masia del segle XIV, uns terrenys on també hi ha un ramat de vaques brunes. El que s’ofereix als usuaris és cobrar un lloguer mensual on s’inclou una habitació individual i un espai de coworking i altres zones compartides, incloent també els serveis bàsics i Internet. La condició és teletreballar o estar creant un projecte propi. Des que es va posar en marxa, ja hi han passat més de vint persones de sectors molt diversos, que van des de la programació, dissenyadors gràfics, experts en SEO, entre d’altres. Cada tres mesos es tanca un cicle i entren nous llogaters. Tenen llista d’espera. A l’altre costat de la casa hi viu en Xavier Gironès i la Gemma, que des de fa 25 anys són els masovers de la finca. «Sempre ens havíem imaginat (compaginar-ho) amb una activitat més de turisme, però quan vaig veure el projecte vaig veure que era maco i des del primer moment hi va haver bona entesa», recorda Gironès.