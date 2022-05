L’hospital de Campdevànol, el centre de referència al Ripollès, ha suspès les visites de familiars a un sector de la primera planta. El motiu d’aquestes restriccions és la prevenció del contagi de covid-19, ja que hi ha un brot actiu a la segona planta. Es va originar la setmana passada, quan onze pacients i un treballador van donar positiu. En aquesta planta hi ha malalts amb diferents patologies, com ara fractures de fèmur o problemes digestius i respiratoris i es va aïllar amb la prohibició de visites de familiars.

Segons fonts de l’hospital, actualment hi ha deu pacients infectats i no només com a conseqüència del brot, sinó que alguns d’ells ja han ingressat amb covid-19. És per això que la direcció ha decidit mantenir l’aïllament de la segona planta i s’hi ha afegit una part de la primera per prevenció, perquè hi ha pacients vulnerables de llarga estada. El desembre del 2020 aquest centre hospitalari va patir un brot de covid-19 amb una trentena de pacients i també professionals sanitaris positius. Per millorar la situació, es van deixar d’acceptar ingressos de pacients amb altres malalties, que van ser derivats a l’hospital d’Olot i a altres centres de referència. El 4 de gener, un mes després de l’inici del brot, el centre va aixecar la mesura. D’altra banda, l’hospital va ser pioner, l’any passat, a exigir el passaport covid als familiars que anaven de visita.