El cartell de la Festa Nacional de la Llana i Casament a Pagès que s’ha de fer la setmana entrant, ha servit per reivindicar les característiques de l’ovella ripollesa. Un error de disseny va fer que l’animal que apareixia en la primera versió de l’anunci fos un exemplar d’ovella comuna, que ha sigut ràpidament rectificada per una d’autòctona. Banyuda, pigmentació negra a un cap més allargat i una campana al voltant del coll mostren un animal que un cop més serà protagonista de la tossa per obtenir-ne l’apreciada llana.

La polèmica que sobretot a les xarxes socials havia generat el malentès ha estat minimitzada amb la rectificació. La regidora de festes de l’Ajuntament de Ripoll, Montsina Llimós apunta que “ni el Centre d’Iniciatives i Turisme ni nosaltres ens en vam adonar, però ho hem sufocat ràpidament”, i lamenta que alguns comentaris hagin “causat un disgust a gent que s’hi dedica de forma totalment desinteressada”. El primer model erroni de cartell s’havia triat ja abans de la pandèmia segons la mateixa Llimós.