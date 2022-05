Milers de persones han participat aquest diumenge a Puigcerdà a la mobilització convocada per la Plataforma Stop JJOO per mostrar el seu rebuig a la candidatura per acollir un Jocs d'hivern al Pirineu al 2030. La marxa ha arrencat a la zona industrial de la localitat, on s'hi ubica el recinte firal, i ha estat encapçalada per cinc tractors, que han acompanyat els manifestants fins a l'entrada del nucli urbà.

Tot plegat ha suposat que aquesta acció reivindicativa s'hagi convertit en "històrica" a la capital cerdana. Partits com la CUP i En Comú Podem s'hi han sumat i han demanat al Govern la retirada del projecte. També ho han fet des d'entitats com ara l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), que ha col·laborat en la logística de l'acte.

El govern d'Aragó assegura que "no tirarà la tovallola" i seguirà negociant per una candidatura

El conseller d'Educació, Cultura i Esports del govern de l'Aragó, Felipe Faci, s'ha reunit aquest diumenge amb alcaldes i empresaris del Pirineu aragonès per traslladar-los el seu rebuig a la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern. A la sortida, Faci ha dit que l'actual proposta "no és equilibrada i no recull les aspiracions de l'Aragó" i ha assegurat que els empresaris "ho han entès perfectament i estan tots d'acord en què hem de seguir negociant i treballant per trobar una candidatura conjunta que representi tot el territori". En aquest sentit, ha deixat clar que l'Aragó "no tirarà la tovallola" i treballarà fins a "l'últim moment" a favor d'una proposta "equilibrada".

Faci ha dit que en aquests moments ja estan treballant amb una nova proposta "que representi tot el territori i sigui més equilibrada". Tot i que ha deixat clar que encara no està tancada, ha avançat que, en línies generals, es demanarà un "equilibri en el número d'esquiadors, de seus, d'estacions i també en la qualitat de les proves". "No ens fixem exclusivament en el número de participants, sinó també en altres elements com la qualitat de les proves i que hi hagi tot el territori representat", ha apuntat.

En aquest sentit, el conseller Faci ha assegurat que els empresaris i alcaldes del Pirineu aragonès "han entès" els seus arguments i "tots han estat d'acord en què s'havia de rebutjar la candidatura del COE". També s'han emplaçat a "seguir treballant fins a l'últim moment" per acordar una candidatura, ja que, segons Faci, "això és bo per a l'Aragó i per a Espanya".

El govern aragonès assegura que el Comitè Olímpic Internacional encara no els ha enviat l'última proposta formal sobre el repartiment de proves. Per això, ha dit Faci, fins que no es rebi oficialment el document Aragó on presentarà una contraproposta. A més, assegura que tampoc se'ls ha comunicat que la data límit per a tenir una candidatura sigui el 20 de maig.