L’Ajuntament de Banyoles reprendrà avui els consells de barri després del parèntesi de dos anys imposat per la pandèmia, en què no s’han pogut desplegar en el seu format habitual.

Les trobades arrencaran a la Vila Olímpica, en concret al gimnàs de l’escola La Draga, i fins al juny recorreran diversos barris de la localitat. A banda de la Vila Olímpica, Banyoles compta actualment amb consells als barris de Sant Pere, Mas Palau, Can Puig, la Farga, Canaleta i la plaça de les Rodes.

La regidora de Participació de l’Ajuntament de Banyoles, Clàudia Massó, va recordar ahir que «en aquests darrers dos anys hem estat en contacte permanent amb les entitats veïnals i, malgrat no poder celebrar els consells de barri, hem convocat diferents reunions amb les entitats veïnals amb aforament limitat i restringides a les persones representants de les associacions de barri per a conèixer les demandes de les entitats». Ara, va assegurar Massó, estan «contents» de poder «recuperar el contacte directe amb els veïns i veïnes per a conèixer les seves demandes, inquietuds i preocupacions, no només per a la millora dels seus barris, sinó també de la ciutat».

Les reunions, a més, serveixen per a explicar als veïns les actuacions que s’han dut a terme en cada barri i els projectes que s’executen a la ciutat.