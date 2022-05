Aquest dissabte es portarà a terme l’acte d’inauguració del primer bike park de trial d’Olot. L’acte, obert a tothom, comptarà amb la presència d’alguns dels millors pilots d’elit com Vera Baron, campiona del món i número 1 del rànquing internacional elit, Borja Conejos, campió del món elit 20’’ i número 2 del rànquing internacional elit, Alejandro Montalvo, subcampió del món elit 20’’ i número 1 del rànquing internacional, Sergi Llongueras, campió del món elit 2019, Eloi Palau, tercer del campionat del món elit 20’’, Toni Guillén, subcampió del món júnior i Martí Vayreda, tercer de la copa del món elit 26» i impulsor d’aquest nou espai que ara es posa en marxa.

Amb 500 m2, el nou equipament està situat a tocar de l’Estadi d’Atletisme – Parc Atlètic dels Tossols, al costat del carril bici i és pioner per diversos elements com els materials emprats així com que és públic, gratuït i obert a tota la ciutadania.

A diferència de la resta d’espais per bicitrial i bicicleta de muntanya on s’utilitzen elements artificials com pneumàtics, bobines de fusta, contenidors d’obra i peces de formigó; el bike park d’Olot s’ha construït tenint en compte el seu entorn natural i respectant al màxim el terreny, en una iniciativa conjunta amb l’esportista olotí Martí Vayreda.