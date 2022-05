La companyia Agbar, amb el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts, ha impulsat un projecte de restauració ambiental dels aiguamolls artificials que formen part de la depuradora de Begudà. El projecte té com a objectiu la restauració d’estanys d’aigua permanent i la millora de la qualitat ecològica dels ecosistemes i espècies aquàtiques del riu Turonell i el seu entorn. Amb aquesta actuació, es recuperen uns aiguamolls que van quedar fora d’ús com a infraestructura de depuració a partir de l’ampliació de l’estació depuradora d’aigües residuals, es creen hàbitats aquàtics adaptats per afavorir les espècies amenaçades, especialment d’amfibis, i es potencia la verneda existent gràcies a la reforestació.

En les tres basses interconnectades que reben les aigües provinents de la depuradora de Begudà, s’han extret els fangs, perquè reduïen el potencial com a hàbitat. Així mateix, s’ha fet una aclarida de vegetació, s’ha potenciat i incorporat vegetació de ribera i aquàtica autòctona, i a la tardor se sembrarà una zona amb llavors de prats de la Garrotxa de bona qualitat ecològica per afavorir a insectes i pol·linitzadors.