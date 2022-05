El Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, juntament amb l’Agència Catalana de Turisme i Lloret Turisme, ha participat a l’acció promocional Hiszpania on the Road, que s’ha fet a quatre ciutats de Polònia (Cracòvia, Breslau, Poznan i Varsòvia), del 16 al 19 de maig, per promocionar l’oferta turística de la Costa Brava entre una vuitantena d’agents de viatge polonesos.

De les reunions mantingudes amb els agents de viatge polonesos especialitzats en la programació de viatges vacacionals i de negocis, destaquen les trobades mantingudes amb representants d’agències majoristes interessades en les destinacions Costa Brava i Pirineu de Girona, i amb mitjans de comunicació. Malgrat el conflicte vigent entre Rússia i Ucraïna, el Patronat ha pres part en aquesta acció perquè continua apostant de manera cautelosa i esporàdica per la promoció als mercats dels països de l’Est.