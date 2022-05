L’Ajuntament de Campdevànol ha tornat a incidir en la coprofàgia infantil com a reclam per acabar amb les femtes de gossos que se segueixen trobant pel carrer. Tal com ja va fer ara fa sis anys amb uns cartells on es veia una nena posant-se a la boca una caca de gos, el consistori ara encapçalat per Dolors Costa (Junts) ha engegat una nova campanya sota el lema «Menú Infantil», que presenta la imatge d’un excrement i la llegenda Els nens s’ho posen tot a la boca.

ADN per identificar excrements La contundència de la campanya té com a finalitat «que la gent prengui consciència» d’una problemàtica que, d’altra banda, és transversal a la majoria de municipis catalans, i que tot i els intents reiterats no acaba de solucionar-se. Durant els dos pròxims mesos, Campdevànol ha obert el termini perquè els propietaris de gossos puguin censar-los. Això permetrà fer-los la prova d’ADN i confrontar-la amb els excrements que es trobin pel carrer. L’import pels infractors és de 500 euros, la mateixa quantitat que també s’imposarà als vilatans que no inscriguin als seus gossos al registre municipal. Amb l’objectiu que aquesta campanya tingui repercussió, des de l’Ajuntament s’han dissenyat uns cartells informatius que tenen un excrament com a imatge protagonista i que es penjaran als barris de tot el municipi. La intenció no és cap altra que la gent prengui consciència d’un problema que afecta molts pobles i ciutats. En la mateixa campanya s’entregarà als campdevanolencs un líquid especial per evitar que els gossos orinin a les façanes dels edificis. Aquest producte es podrà recollir un cop l’any al mateix edifici consistorial.