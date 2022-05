La campanya de publicitat «Viu el doble», impulsada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, estrenada l'estiu passat i alineada amb el Pla d'Accions i Objectius 2022 de l'entitat, té continuïtat amb un nou pla de mitjans adreçat als principals mercats turístics per a les destinacions de la Costa Brava i el Pirineu de Girona. La campanya publicitària d'estiu, que disposa d'un pressupost de 485.000 euros sobre un total de 806.000 euros, s'estructura en quatre grans blocs segons el mercat i el país als quals s'adreça i es planteja emprant multiplataformes per arribar al visitant potencial. Així, del 20 de maig fins a finals de juny, es difondrà una campanya de fidelització al mercat català a través dels canals de televisió de Catalunya (TV3 i 3/24), monogràfics de turisme i viatges en diaris, i també es desplegaran campanyes digitals per mitjà de les xarxes socials.

Pel que fa a la campanya adreçada al mercat estatal, orientada a posicionar la destinació de la Costa Brava i el Pirineu de Girona en zones com ara les comunitats autònomes de Madrid, el País Basc i València, es va iniciar el 12 de maig i finalitzarà el 31 de juliol. En aquest cas, els suports que s'utilitzen són els programes televisius Zapeando, de La Sexta, i Juntos, de Telemadrid, amb l'objectiu d'obtenir una àmplia cobertura i més impacte visual entre la població. També prenen protagonisme els formats exteriors i propostes innovadores de grans formats com fotoreclams en centres comercials o pantalles de grans dimensions en espais públics concorreguts de Madrid, Bilbao, Vitòria, Sant Sebastià i València. És remarcable l'actuació a través d'agències de viatges digitals com ara Logitravel i Destinia, que ofereixen una àmplia varietat de formats i canals de comunicació de marca i continguts. La campanya també preveu l'emissió de continguts per mitjà del programa radiofònic Gente viajera, d'Onda Cero.

Quant a la campanya específica adreçada al mercat de proximitat francès, es planteja una actuació orientada a continuar posicionant les marques Costa Brava i Pirineu de Girona i a divulgar missatges de seguretat i diversitat en l'oferta de la destinació. La campanya abraça tot l'Estat francès i posa èmfasi en regions com Occitània, París - Illa de França, Provença-Alps, Roine-Alps i Nova Aquitània. Es va iniciar el 17 de maig i finalitzarà el 30 de juny, i es preveu desplegar-la en televisions i publicacions (Le Figaro Magazine, Le Monde Magazine, OBS, Le Figaro Voyage, Petit Futé i Via Michelin), agències de viatges digitals (eDreams, Logitravel, Voyage Privé i Last Minute) i les xarxes socials. També es faran actuacions en façanes d'edificis, en punts emblemàtics com els situats als carrers Renard o Bretagne de la ciutat de París.

Finalment, a partir del 25 de maig i fins al 25 de juliol, es durà a terme la campanya de publicitat internacional al Regne Unit, Bèlgica, Holanda i els països nòrdics. S'incidirà en la població a través de formats preferentment digitals que permeten optimitzar recursos, segmentar públics i flexibilitzar l'adaptabilitat dels continguts. En aquest cas, s'utilitzarà el cercador de viatges Skyscanner, l'agència digital Sojern i les xarxes socials. A la vegada la difusió es complementarà fent servir formats atractius de gran impacte, com ara circuits de busos a Bèlgica o aparicions en diaris de gran circulació com The Guardian, al Regne Unit.

En el primer any de difusió de la campanya «Viu el doble» es va obtenir una bona acceptació entre la població i resultats altament positius quant a volum d'impactes. Donat el resultat del primer any, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona ha decidit reeditar-la i fer-la evolucionar amb la creació de materials que se sumen als ja disponibles (dotze gràfics, un espot de vint segons, un audiovisual de noranta segons, 44 càpsules audiovisuals per a xarxes socials i diverses falques de ràdio, en quatre idiomes).

«Viu el doble» és l'eslògan que identifica la campanya, la qual posa el focus en el fet de gaudir de la vida viatjant, i juga amb la dualitat, la complicitat i la complementarietat de les marques Costa Brava i Pirineu de Girona. El concepte creatiu tracta com a valor diferencial la singularitat de la destinació, en què es troba tot el que un visitant necessita per xalar de les vacances sense haver d'escollir entre conceptes inicialment contraposats com «mar i muntanya», «relaxació o activitat», «família o amics», «estiu o tardor». El missatge té per objectiu interpel·lar el client potencial a través de l'emoció i el joc de paraules amb imatges de qualitat del territori.